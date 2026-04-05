Simón Santos Manjón, propietario del Bar Oviedo: "El ‘dos y pingada’ se hizo casi sin querer y triunfó"

Aunque este menú típico se sirve el Domingo de Resurrección a la hora de comer en la mayor parte de restaurantes zamoranos, en sus orígenes, a mediados del siglo XX, se ofrecía únicamente en los bares Oviedo y La Herminia del barrio de la Horta que organiza la procesión de cierre de la Semana Santa de Zamora.

-Dicen que por aquel entonces los cargadores del paso del Jesús Resucitado iban a La Herminia y los costaleros de la Virgen del Encuentro al Oviedo, ¿es cierto?

-Efectivamente, y eso sigue siendo así, aunque con el tiempo acabamos estrechando la relación.

-¿Antes no había un buen entendimiento?

-Al principio sí que había un poco de pique, el típico de "yo lo hago mejor" o "tú lo haces mejor". Cada uno iba un poco por su lado, estábamos bastante divididos. Pero llegó un momento en que nos fuimos juntando; cada cual seguía en su sitio, pero ya de otra manera, con más unión, más como una hermandad.

-¿Ha cambiado la tradición del "dos y pingada" desde aquel entonces?

-Sí. La tradición era el almuerzo, pero ahora lo han masificado bastante. Antes salía la procesión y la gente empezaba a almorzar; cuando terminaba, se acababa todo. Era así de sencillo. A las 12.00 o 12.30 de la mañana se hacía el típico "dos y pingada": dos huevos y una magra de cerdo, algo pensado para almorzar, no para una comida completa. Hoy en día además ya se hace en cualquier sitio. Antes tenía más sentido dentro de la tradición. Por ejemplo, yo empiezo a servir almuerzos a las 9.05 de la mañana, justo cuando salen la Virgen y el Cristo. Nada más salir la procesión, la gente ya viene directamente a almorzar.

-¿Y el plato como tal ha evolucionado?

-Sí, claro. Ahora, como la gente lo hace más como una comida que como un almuerzo, te piden de todo: ensaladas, chorizo, panceta, lomo, etc. Al final es casi un plato combinado, no el típico "Dos y pingada".

-¿Qué recuerda de su infancia, de cuando iba a ver a sus padres y estaban los cargadores comiendo el "dos y pingada"?

-Bueno, es que yo también fui cargador de la Virgen durante muchísimos años.

-Así que lo vivió totalmente desde dentro.

-Claro, sí. Empecé a cargar con 16 años con la Virgen y, bueno, se vive de una forma muy especial. Recuerdo que la bailaban en la puerta del bar; siempre paraban allí para hacer ese momento tan característico. De hecho, todavía siguen parando, aunque el bar ya no esté como antes. Ahora mi mujer y mis hijos van allí, y mis hijos también cargan con la Virgen, todos. Siguen manteniendo la tradición: paran en lo que era el bar de toda la vida y bailan el paso.

-¿Y cómo surge este plato?

-Pues surge de forma muy sencilla. Salía la procesión, la gente llegaba y pedía algo de almorzar: "¿Qué nos das?". Y claro, lo que había: "Mira, tengo jamón y tengo dos huevos". Pues venga, con eso mismo.

-¿En qué momento diría que este plato se vuelve tradición?

-Pues ya hace bastantes años, fácilmente 30 años o más. Empezó a hacerse en más sitios, en más restaurantes. Vieron que era algo que llamaba la atención y al final lo hace todo el mundo.

-¿Le molesta que ahora todo el mundo lo haga?

-No, para nada. Yo tengo a mis clientes de toda la vida y también viene mucha gente de fuera. De hecho, hay clientes que reservan de un año para otro, incluso he hecho amistades gracias al "Dos y pingada". Me parece perfecto.

-No obstante, esta tradición se concentra sobre todo aquí, en el barrio de La Horta, ¿no?

-Sí, aquí está el ambiente principal. Además, los mayordomos organizan al lado, junto al colegio, un pequeño tentempié para la gente del barrio: chorizo, jamón, un vino… y sigue viniendo muchísima gente.

-¿Cuál es el detalle más importante en un plato que parece tan sencillo, pero que marca la diferencia?

-La calidad, sobre todo. Nosotros ponemos una loncha de casi 200 gramos de jamón, de media curación, vuelta y vuelta en la sartén, con dos huevos bien grandes. Y luego tenemos detalles de toda la vida, como regalar un clavel a cada mujer que viene a comer "Dos y pingada". Eso siempre se ha hecho así.

-¿Le pesa la responsabilidad de ser uno de los bares que dio origen a este plato típico?

-Claro, nosotros intentamos hacer las cosas lo mejor posible, dentro de lo que podemos.

-¿Qué cree que dice este plato de la gente de Zamora?

-Pues que es para todos. Lo comen niños, mayores, gente obrera… todo el mundo. Es algo que se hizo casi sin querer, pero que ha terminado triunfando.

-¿Alguna anécdota curiosa de ese día?

-Uf, hay muchas… Pero, por ejemplo, una vez nos pidieron un cocido un Domingo de Resurrección.

-¿Suele pasar que la gente no entienda lo que es el "Dos y pingada"?

-Sí, muchas veces hay que explicarlo, sobre todo a los que vienen de fuera.

-¿Cuántas raciones pueden llegar a servir en una mañana?

-Pues entre 180 y 200. Ten en cuenta que esto se llena desde muy pronto. Tengo clientes que vienen ya a las nueve de la mañana, pero el gran volumen empieza a partir de las 12.30 o la una y no paras hasta las diez de la noche. Es un poco caótico, pero a mí me gusta. Siempre intento sacar todo lo mejor posible.

-Por último, si desapareciera el "dos y pingada", ¿qué perdería Zamora?

-Perdería algo muy valioso. Pero sinceramente, no creo que llegue a desaparecer. Es una tradición muy arraigada, algo que gusta mucho. Se transmite de padres a hijos, y la gente que es fiel a la tradición seguirá pidiendo el "Dos y pingada" de toda la vida.

-¿Y ha pensado en el relevo generacional? ¿Su hijo quiere seguir?

-Él quiere quedarse, pero yo le animo a que no lo haga. La hostelería es muy dura. Tiene un buen trabajo, más tranquilo… Esto es muy sacrificado aunque a él le gusta el ritmo, la caña. Así que ya veremos.