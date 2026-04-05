La Resurrección: el broche de oro de la mejor Semana Santa de Zamora en años

El tránsito de la Muerte a la Resurrección de Cristo. Del invierno al buen tiempo. De las procesiones de Semana Santa a las romerías de primavera. El boche de oro a una Semana Santa de las que casi no se recordaban, plácida y con buen tiempo. Sin estridencias ni problemas ni dentro ni fuera de las filas de cofrades. Con mucha gente de penitente en las aceras. Una Semana Santa que a pesar de las dificultades impuestas por las deseadas Edades del Hombre y la indeseada prolongación de las obras del Museo de Semana Santa se desarrolló con todo el esplendor de una celebración que, a poco que le deje la climatología, resurge en todo su esplendor.

El Cristo Resucitado enfila la Cuesta del Pizarro. / Alba Prieto / LZA

La procesión del Cristo Resucitado, el encuentro del Jesús de Ramón Álvarez con su madre, la Virgen de la Alegría de Higinio Vázquez culminó una Semana Santa que si no perfecta, rozó a un gran nivel.

Y lo hizo con toda la fuerza de la última procesión que va ganando enteros. Que incorporó hace diez años La Suite Sayaguesa, la obra de David Rivas que interpretada por la Banda de Zamora y Luis Antonio Pedraza, el virtuoso de la flauta y el tamboril cumplía una década. Parece que estuvo allí siempre, de lo bien que se ha acoplado al momento único del Encuentro, siempre atractivo para el gran público, pero que poco a poco, a base de ajustar los pequeños momentos ha logrado una perfección organizativa notable.

La Virgen de la Alegría, aún de luto, llega por Renova. / Alba Prieto / LZA

Han reducido los hermanos el recurso a la pólvora, sobre todo la pirotecnia del inicio de los recorridos procesionales de Jesús y Nuestra Señora porque el exceso provocaba quejas vecinales. Ambas comitivas marchaban en direcciones opuestas para subir a la ciudad desde la Horta, una por la Cuesta del Pizarro encabezada por la flauta y tamboril de Francisco Javier Cuadrado, otra por la del Piñedo, precedida por la Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora cada una con sus cofrades, que comparten refrigerio antes del momento cumbre de la llegada por Sagasta otra por Ramos Carrión, acompañados por la Banda de Zamora (el Nazareno) y Nacor Blanco (Nuestra Señora). Las escoltas son, respectivamente, de la Policía Municipal en uniforme de gala y la Guardia Civil.

Cae el manto negro

En la Plaza se juntan las comitivas, Cristo y la Virgen se encuentran, el manto negro se torna el azul cielo, y retumban las salvas de los conocidos como escopeteros, aunque ellos prefieren que se les llame tiradores desde el balcón del Ayuntamiento Viejo. Este año se han tenido que concentrar todos allí, porque no se permitió tirar, como antaño, desde casas particulares, por más que no sean cartuchos con perdigón. Los globos, esos sí, caen desde los balcones para anunciar la buena nueva.

Los tiradores de las salvas, concentrados desde este año en el balcón del Ayuntamiento. / Alba Prieto / LZA

Suena la suite sayaguesa y se llega al culmen de la celebración.

Tras el momento cumbre hermanos, bandas y pasos bajan Balborraz camino de La Horta, en otra de las imágenes icónicas de la Semana Santa de Zamora. En Santa María se recogen los pasos, hay misa y los mayordomos (han subido de ocho personas a doce) convidan a un refresco a los hermanos. En la plaza comienza ya la fiesta. El otro “botellón” legal de la Pasión de Zamora, este en el Domingo de Resurrección.

Es irse los santos y formarse un corrillo para bailar jotas y danzas de la tierra con los dulzaineros y tamborileros, que enlazan con la fiesta que se monta y que dura toda la tarde.

Los mejores momentos de la procesión, en imágenes.