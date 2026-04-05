Júbilo del Santo Sepulcro en Benavente

Procesión del Santo Sepulcro en Benavente / E. P.

La Semana Santa de Benavente ha sumado este año una nueva procesión a su calendario con la primera salida del Santo Sepulcro en la noche del Sábado Santo, una propuesta que ha servido para romper con la atmósfera de duelo de las jornadas anteriores para abrir paso a un mensaje de celebración. La iniciativa, impulsada por la Real Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y la Venerable y Franciscana Cofradía de la Santa Vera Cruz ha buscado, precisamente, ese giro emocional en mitad del programa litúrgico.

La urna sale de la iglesia de Santa María. | E. P.

La procesión arrancó tras la Vigilia Pascual celebrada en la iglesia de Santa María, un acto que en los últimos años ha ido ganando participación y que volvió a congregar a numerosos fieles en una ceremonia cercana, didáctica y especialmente sentida, en palabras del presidente de estas dos cofradías hermanadas, José Martínez. Desde ese contexto, la comitiva tomó las calles con un carácter distinto al de las procesiones de los días precedentes.

El elemento central fue una urna vacía, símbolo de la Resurrección de Cristo, que protagonizó el recorrido como representación del momento en que, según la tradición cristiana, se inicia una nueva etapa. Ese gesto marcó también el tono de la procesión, concebida como una "explosión de júbilo" entre el final de la pasión y el anuncio de la gloria.

Momento de los bautizos realizados durante la Vigilia Pascual. / E. P.

La urna, de nueva factura aunque construida a partir de elementos de la anterior, se presentó en esta primera edición con un diseño sencillo, concebido como punto de partida de una imagen que irá evolucionando en los próximos años.

El recorrido discurrió desde la iglesia de Santa María por la calle Herreros hasta la Plazuela de San Juan, para concluir en la iglesia de San Juan del Mercado, en un itinerario que permitió acompañar este estreno con una notable presencia de público.

Participantes en la Procesión del Santo Sepulcro. / E. P.

A diferencia de otras procesiones, los cofrades participaron sin túnica, portando únicamente la medalla y una vela, con el fin de reforzar así el carácter singular de una cita que nace con la intención de consolidarse como uno de los momentos más diferenciados de la Semana Santa de Benavente.