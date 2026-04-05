La hostelería de Zamora cierra una Semana Santa "hasta la bandera"

Desbordados pero satisfechos de superar sus propias expectativas. La hostelería zamorana llega al Domingo de Resurrección con un fin de fiesta en la Plaza Mayor donde se pondrá el broche de oro a la Semana Santa. Colofón que surgió a iniciativa de un hostelero y que será "la guinda del pastel" a días en los que ha estado "todo hasta la bandera", declara el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), Ángel Vicente Martín.

Días de intensa actividad y establecimientos llenos prácticamente en todo momento. "Hemos visto todo lleno, tanto restaurantes como hoteles. Las previsiones de reservas se han cumplido y, en muchos casos, se han superado", explica.

La imagen general durante los días centrales desde el Jueves Santo, ha sido la de una ciudad llena de gente con colas en bares y restaurantes y con enormes dificultades para encontrar mesa sin reserva previa. Situación que no es la habitual en la ciudad. "Para poder comer había que reservar y en muchos bares había colas para entrar o para pedir, algo a lo que no estamos acostumbrados en Zamora", indica el responsable de Azehos.

En cuanto al perfil del visitante, Vicente señala que no se han detectado cambios significativos, aunque sí un ligero aumento de la presencia del visitante extranjero. "Predomina el turista nacional, pero sí creemos que ha aumentado el extranjero", valora.

Clientes en una de las terrazas de un bar de la capital. | ALBA PRIETO

Respecto al comportamiento del gasto, este año ha estado marcado por la alta demanda. "No ha sido tanto una cuestión de gastar más o menos, sino de dónde te podían atender. Al estar todo tan desbordado, creo que el precio ha pasado a un segundo plano porque la prioridad era poder comer o tomar algo", afirma.

El fuerte volumen de visitantes también ha puesto a prueba la capacidad del sector. Aunque los establecimientos reforzaron sus plantillas, reconoce que no ha sido suficiente. "Todo el mundo ha tratado de reforzarse, pero no ha bastado. La afluencia ha sido tremenda, con bares completamente desbordados", señala.

De cara al futuro, desde Azehos confían en consolidar esta tendencia positiva, aunque recuerdan que la Semana Santa está siempre condicionada por la meteorología. "Dependemos mucho del tiempo. Hemos visto años en los que las previsiones eran buenas y se han truncado por la lluvia", apunta Vicente, quien también destaca el impacto del visitante que se aloja en viviendas familiares, difícil de cuantificar pero relevante para la economía local.

Éxito que se extiende al resto de la provincia, con niveles de ocupación cercanos al 95% en muchas zonas. Además, la falta de disponibilidad en la ciudad ha derivado visitantes hacia el entorno, beneficiando a municipios cercanos.

Finalmente, el presidente de Azehos pone en valor la calidad del sector y confía en que la experiencia vivida durante estos días tenga continuidad "Tenemos una hostelería cada vez mejor, con profesionales en constante formación. Ahora el objetivo es que este éxito tenga retorno y que quienes nos visitan vuelvan en otros momentos del año", concluye.