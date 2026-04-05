Domingo de Resurrección en Sanabria-La Carballeda: "Pincha Tajadas" y otros ritos

Una procesión de coches por la autovía A-52 y temperaturas de 25 grados despidieron este Domingo de Resurrección a miles de visitantes que disfrutaron de las vacaciones, cortas pero vacaciones, de Semana Santa. Las procesiones de El Encuentro y de Cristo Resucitado marcaron una jornada doblemente festiva que anuncia la Pascua.

La procesión de Cristo Resucitado por los barrios de Puebla de Sanabria fue la más madrugadora de este domingo, con su salida desde el Barrio de Santa Anta, para ser recibida en el Barrio de la Vera Cruz con ruido de tracas y pirotecnia antes de cruzar por Candanedo y llegar a la Plaza de Arrabal. Jóvenes y niños arroparon a esta imagen bien querida y cariñosamente apodada "Pincha Tajadas".

GALERÍA | Domingo de Resurrección en Mombuey / Araceli Saavedra

La ofrenda de pan y viandas le esperaba a la comitiva a la puerta de la panadería al cruzar el Arrabal, por el que discurrió a la carrera en medio de los aplausos de los espectadores que esperan su paso o bien se vieron sorprendidos por tan singular comitiva. El Barrio de San Francisco también se preparó para la visita antes de retronar para llegar a la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Azogue.

GALERÍA | El Cristo Resucitado "Pincha Tajadas", a la carrera por Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

El campanario templario de Mombuey abría excepcionalmente su reja para recibir a los integrantes de Asociación de Campaneros de Zamora que tocaron durante toda la procesión del Encuentro. Las imágenes de Cristo Resucitado y la Virgen María escenificaron la alegría del encuentro del Hijo y su desconsolada Madre.

El sacerdote de Villardeciervos, Vladimir Grigoriev, durante la misa. | ARACELI SAAVEDRA

"Necesitamos buenas noticias" como las que San Pedro y San Juan junto con María Magdalena comunicaron ante la Resurrección, en palabras del sacerdote de Villardeciervos, Vladimir Grigoriev quien contagió la alegría por "la buena nueva" de la Iglesia en este día de Pascua a sus parroquianos en este día de fiesta. Pueblos como Molezuelas de la Carballeda o Rionegro del Puente también conmemoraron este día donde el morado de la pasión y el negro del luto, se convierte en día de celebración para todas las parroquias.