"Para que seas una más": Jesús Nazareno impone a Ainhoa Arteta la medalla de Dama de la Virgen de la Soledad de Zamora

La Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación ha impuesto una medalla de Dama de la Virgen a la soprano Ainhoa Arteta en reconocimiento a su trayectoria y devoción por la imagen, fruto de la estrecha amistad y relación profesional con el barítono zamorano y hermano de la cofradía, Luis Santana.

La soprano internacional participó en una de las madrugadas "más emocionantes y memorables" de la historia reciente de la cofradía zamorana. "Emblemática madrugada del Viernes Santo, en la que Zamora ha demostrado la intensidad y autenticidad de una tradición centenaria que se mantiene viva generación tras generación", exponen desde Jesús Nazareno.

En el contexto del 375 aniversario de la cofradía, la presencia de una de las grandes voces de la lírica internacional ha añadido un carácter aún más especial a una noche ya de por sí única. Procedente de los principales escenarios del mundo, Ainhoa Arteta quiso compartir desde dentro la experiencia de la Semana Santa zamorana, mostrando su cercanía y respeto hacia una de las manifestaciones religiosas y culturales más arraigadas de España.

Uno de los momentos más emotivos de la madrugada fue la imposición de la medalla de Dama de la Virgen de la Soledad a la soprano, un reconocimiento simbólico otorgado por la Cofradía que la integra desde ahora en la tradición zamorana "para que sea una más y se sienta una más entre nosotros, tan querida y admirada", indican. Con este gesto y la entrega de un cuadro con una fotografía de la imagen, reconoce "no solo su brillante trayectoria artística, sino también su calidad humana y su deseo de vivir esta noche como una mujer más junto a la Virgen".

Acto en el que también estuvo la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, "zamorana y dama de la Virgen, quien nos acompañó también en esta madrugada mágica", añaden.

La soprano internacional ofrecerá además este Sábado Santo una plegaria a la Virgen interpretando el Ave María de Caccini cuando la imagen salga de la iglesia de San Juan, al inicio de la procesión, sin interferir en el normal desarrollo de la misma. Este acto de ofrenda musical fue interpretado el pasado año por Luis Santana, si bien la fuerte lluvia que obligó a suspender la procesión motivó que apenas pudiese escucharse a causa del fuerte murmullo de voces una vez suspendida.

Finalizada la procesión, las damas de la Virgen entonarán la Salve Popular como siempre se ha hecho, para despedirla.

"Gracias, Ainhoa, por acompañarnos y por tu colaboración para realizar la salida a la calle de la Virgen de la Soledad. Que Ella premie tu generosa participación y siempre te acompañe. No tenemos palabras ante el maravilloso gesto de compartir esta madrugada ni agradecimiento suficiente por querer ser en este Viernes y Sábado Santo una zamorana, una dama más junto a la Virgen y ofrecerle una oración con tu maravillosa voz. Dios te concedió un don y tú lo devuelves multiplicado cuando cantas", afirman desde la directiva de Jesús Nazareno.