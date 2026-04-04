Procesión del Sábado Santo: Zamora acompaña en su dolor a la Virgen de la Soledad
La Soledad procesionó tras dos años sin poderlo hacer por la lluvia. En su regreso a la calle un Sábado Santo estuvo arropada por sus miles de damas vestidas de luto riguroso y miles de personas que llenaron las aceras a lo largo de todo el recorrido. Además, los cantantes líricos Ainhoa Arteta y Luis Santana le cantaron sendos Ave Marías a las puertas de San Juan.
Miles de personas acompañaron a la Virgen de la Soledad en su salida procesional en una calurosa la tarde noche del Sábado Santo.
Sus más de 4.000 damas de todas las edades por fin, tras dos años sin poderlo hacer por la lluvia, la acompañaron en su camino por la ciudad de Zamora.
La senda que fue más calurosa de lo normal, de hecho, desde la organización de la procesión remitieron un comunicado al mediodía para pedir a las mujeres que no se abrigaran en exceso debajo de la capa para evitar colapsos y desmayos, sin duda conscientes de las complicaciones que podrían conllevar los 22 grados previstos a la hora de salida y tras la experiencia de afrontar 17 incidencias a causa del calor en la procesión del año 2022.
La Plaza Mayor y las primeras calles por las que transitaba el cortejo estaban repletas de público desde varias horas antes del inicio del desfile.
Existía una gran expectación con la salida. En ella la soprano Ainhoa Arteta iba a cantar, tras hacerlo el pasado el barítono Luis Santana, acompañado al piano por Pablo Durán, desde el edificio de la Policía Municipal por la suspensión a causa de la fuerte lluvia
La cantante vasca, a quien se impuso la medalla de dama de la Virgen en la Madrugada del Viernes Santo en San Juan y recibió también un cuadro con una fotografía de la imagen, recaló en Zamora por la estrecha amistad y relación profesional con el barítono Luis Santana.
La Soledad abandonó su casa de San Juan al son del Himno Nacional, interpretado por la Banda de Música de maestro Nacor Blanco, y acompañada por Policía Municipal ataviada de gala.
La banda de cornetas y tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno tocó la Salve y comenzó su tránsito hacia el centro, lo mismo que la cruz guía, estandarte.
Las primeras damas ya habían dirigido sus pasos hacia Renova y Sagasta cuando los músicos líricos, situados al lado del Merlú, comenzaron a cantar acompañados al piano por Víctor Carbajo, el autor de la composición estrenada el Martes Santo en las Siete Palabras.
Luis Santana, de luto y portando su medalla de Jesús Nazareno, entonó el Ave María de Caccini, canto que suscitó una ovación por los presentes al igual que Ainhoa Arteta, quien, con su medalla de dama y muy emocionada, puso voz a la composición del Gounod.
Las parejas de damas seguían avanzando acompañadas de estandartes, un piquete de la Policía Municipal o la banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora.
Los mayordomos del Viernes Santo y las del Sábado Santo se sumaron al cortejo, mientras que el mar de luto de las capas de luto proseguía.
La música empezó a sonar nuevamente y la Soledad, con una Plaza Mayor rebosante, comenzó a su caminar por las arterias principales, acompañada de su capellán, José Francisco Sampedro, su directiva y sus damas siempre fieles a su cita con Ella, llueva, haga frío o haga calor.
Renova, Sagasta, Santa Clara o Alfonso IX se fueron sucediendo repletas de público.
Poco a poco la procesión se encaminó hacia la Plaza Mayor donde sus damas cantaron la Salve en honor la Virgen de la Soledad, que regresó a San Juan con las tulipas de sus devotas levantadas y el calor de todo un pueblo que la acompaña en su dolor.
Suscríbete para seguir leyendo
- DIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca: sigue el derbi con nosotros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- Ainhoa Arteta y Luis Santana emocionan a los zamoranos cantando dos arias ante la Virgen de la Soledad
- Sigue en directo la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora a partir de las 10.45 horas
- Hora y recorrido de la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad de la Semana Santa de Zamora 2026
- Vuelve a ver la procesión de la Virgen de la Soledad en Zamora
- El primer pueblo de Sanabria que se protege frente a los incendios forestales: 'Nadie va a venir a ayudarnos
- Zamora será la tercera provincia de Castilla y León con más cursos de formación agraria