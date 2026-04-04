Procesión del Sábado Santo: Zamora acompaña en su dolor a la Virgen de la Soledad

Miles de personas acompañaron a la Virgen de la Soledad en su salida procesional en una calurosa la tarde noche del Sábado Santo.

Zamora con su Soledad | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Sus más de 4.000 damas de todas las edades por fin, tras dos años sin poderlo hacer por la lluvia, la acompañaron en su camino por la ciudad de Zamora.

La senda que fue más calurosa de lo normal, de hecho, desde la organización de la procesión remitieron un comunicado al mediodía para pedir a las mujeres que no se abrigaran en exceso debajo de la capa para evitar colapsos y desmayos, sin duda conscientes de las complicaciones que podrían conllevar los 22 grados previstos a la hora de salida y tras la experiencia de afrontar 17 incidencias a causa del calor en la procesión del año 2022.

Zamora con su Soledad | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

La Plaza Mayor y las primeras calles por las que transitaba el cortejo estaban repletas de público desde varias horas antes del inicio del desfile.

Existía una gran expectación con la salida. En ella la soprano Ainhoa Arteta iba a cantar, tras hacerlo el pasado el barítono Luis Santana, acompañado al piano por Pablo Durán, desde el edificio de la Policía Municipal por la suspensión a causa de la fuerte lluvia

La cantante vasca, a quien se impuso la medalla de dama de la Virgen en la Madrugada del Viernes Santo en San Juan y recibió también un cuadro con una fotografía de la imagen, recaló en Zamora por la estrecha amistad y relación profesional con el barítono Luis Santana.

Zamora con su Soledad | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

La Soledad abandonó su casa de San Juan al son del Himno Nacional, interpretado por la Banda de Música de maestro Nacor Blanco, y acompañada por Policía Municipal ataviada de gala.

La banda de cornetas y tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno tocó la Salve y comenzó su tránsito hacia el centro, lo mismo que la cruz guía, estandarte.

Las primeras damas ya habían dirigido sus pasos hacia Renova y Sagasta cuando los músicos líricos, situados al lado del Merlú, comenzaron a cantar acompañados al piano por Víctor Carbajo, el autor de la composición estrenada el Martes Santo en las Siete Palabras.

Luis Santana, de luto y portando su medalla de Jesús Nazareno, entonó el Ave María de Caccini, canto que suscitó una ovación por los presentes al igual que Ainhoa Arteta, quien, con su medalla de dama y muy emocionada, puso voz a la composición del Gounod.

Zamora con su Soledad

Las parejas de damas seguían avanzando acompañadas de estandartes, un piquete de la Policía Municipal o la banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora.

Los mayordomos del Viernes Santo y las del Sábado Santo se sumaron al cortejo, mientras que el mar de luto de las capas de luto proseguía.

Zamora con su Soledad

La música empezó a sonar nuevamente y la Soledad, con una Plaza Mayor rebosante, comenzó a su caminar por las arterias principales, acompañada de su capellán, José Francisco Sampedro, su directiva y sus damas siempre fieles a su cita con Ella, llueva, haga frío o haga calor.

Renova, Sagasta, Santa Clara o Alfonso IX se fueron sucediendo repletas de público.

Poco a poco la procesión se encaminó hacia la Plaza Mayor donde sus damas cantaron la Salve en honor la Virgen de la Soledad, que regresó a San Juan con las tulipas de sus devotas levantadas y el calor de todo un pueblo que la acompaña en su dolor.