Limpieza exprés tras un botellón "sin incidentes" en San Martín

"No hubo ni un solo incidente en la zona de San Martín. Ni una pelea, ni una llamada por problemas etílicos o por incidentes sanitarios relacionados con el alcohol", afirma el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago. Balance de un botellón que no existe oficialmente, pero que cada año congrega a miles de jóvenes en los jardines de San Martín durante la noche del Jueves al Viernes Santo. "Lo que no vamos a hacer es darle publicidad a algo que no representa a Zamora y que no tiene nada que ver con Zamora", declara el edil.

Multitudinaria concentración para la que los servicios municipales estaban preparados, así como el entorno cuyos lugares más sensibles se habían vallado días antes para evitar que fueran dañados. Aglomeración de jóvenes que dejó visible sus consecuencias al salir el sol con una sucia estampa de la zona plagada de botellas, vasos y bolsas de plástico.

"Guarrería injustificable" que "en una hora de intervención del servicio de limpieza municipal" desapareció, tal y como reseñó el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

Operarios del servicio municipal inician las labores de limpieza de la zona. | T. S.

Encuentro que, más allá de la suciedad se saldó sin más problemas reseñables en la zona. Madrugada en la que, por contra, sí se produjeron llamadas por intoxicaciones etílicas producidas en espacios alejados de los puntos tradicionales de venta de alcohol, incluso en domicilios particulares, que en su mayoría no estuvieron asociados a la juventud.

En concreto, se produjeron media docena de incidentes aislados relacionados con el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias que no revistieron gravedad en una noche en la que la Policía Municipal de Zamora destacó el elevado número de personas con "importantes aglomeraciones" en calles y plazas del centro.