Hora y recorrido de la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad de la Semana Santa de Zamora 2026
Consulta aquí los horarios y el recorrido de la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad este Sábado Santo, 4 de abril, en Zamora
Sale a las 20.00 horas de la tarde de la iglesia de San Juan Bautista, continuando por plaza Mayor, calle Renova, plaza de Sagasta, calle Santa Clara, Alfonso IX, plaza de Alemania, calle San Torcuato, plaza de Sagasta, calle Renova y plaza Mayor, donde se cantará la Salve en honor de la Santísima Virgen, para continuar hasta el templo de salida.
Sobre la Cofradía
La Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación se funda el 13 de mayo de 1651 para salir en la madrugada del Viernes Santo y con sede canónica en la iglesia de San Juan de Puerta Nueva.
La fundación tiene su antecedente en la Santa Congregación de Nazarenos (1610), con sede en la iglesia de San Vicente Mártir, que desaparece en 1630, que salía en la madrugada del Viernes Santo hasta un calvario extramuros donde hoy se erigen las Tres Cruces.
El recorrido era largo y excesivamente duro. Desde San Vicente iba a la Puerta de Santa Clara y después al convento de San Benito (los Tres Árboles); luego hasta la ermita y Cruz del Calvario (las Tres Cruces), para regresar por San Torcuato.
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