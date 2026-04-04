Bercianos enmudece con su Santo Entierro donde Cristo muerto es uno más del pueblo

Bercianos de Aliste, sus moradores de hoy como lo hicieron los que le precedieron durante siglos, se tiño de negro luto, de recogimiento y de respeto en un histórico e inmaterial Viernes Santo rememorando como ya se hacía en el siglo XVI la Pasión y Muerte de Cristo que un año más fue velado allá a orillas del río Aliste como sin un cofrade y vecinos más se tratase.

En la Plaza de la Pasión la imagen de Jesús de Nazareth, Crucificado y Yacente, clavado en la Santa Cruz, velado por los más sabios ancianos entremezclando sus sentimientos sinceros de quien asume que la muerte no se el final, pero no es fácil despedir a un vecino con sus rostros labrados por los sacrificios de la vida misma, mientras las mozas y las mujeres de luto arropaban a María, la de José, en tan duros momentos, que ya lo dicen en Aliste, no hay mayor desgracia para una Madre (y un Padre) que ver partir antes a un hijo en un acontecer que más valiera fuera por roda y edad.

La iglesia de San Mamés, cual Gólgota alistano o Huerto de Getsemani se estremeció ante el cantar salido del corazón y del alma de los penitentes bajo las túnicas de blanco lino que llegado el día de su partida y del último viaje se convertirán en mortaja: “Perdón oh Dios Mío, / Perdón y Clemencia, / Perdón Indulgencia, / Perdón y Piedad”, cargando con la culpa sin ser culpables.

Rogelio Prieto Girón, aquel “Niño de la Guerra” que nació en Cubillos del Pan el 12 de diciembre de 1936, tras toda una vida de vocación y dedicación al prójimo, tuvo el honor, ya camino de los 90 años, de pronunciar el Sermón del Descendimiento que desde tiempo inmemorial precede al Desenclavo del Crucificado y a su entre a la Virgen Dolorosa antes de ser introducido en su Santo Sepulcro, en Bercianos la Santa Urna.

GALERÍA | Las imágenes del Santo Entierro de Bercianos de Aliste / José Luis Fernández

Si en Jueves Santo el pendón morado abría “La Carrera” en Viernes Santo el cortejo fúnebre del Santo Entierro de Cristo lo abría el pendón negro de luto y dolor portado por los mozos. Los hombres y mujeres bajo sus blancas túnicas de lino se fueron turnando para llevar a hombros al “Hermano Fenecido” pues por un día el Hijo de Dios fue, es y siempre será uno más de Bercianos. Que allí la penitencia fue cosa de hombres y mujeres, la confradía siempre fue mixta, desde cuando les concedía las primeras indulgencias el Papa Paulo III.

Bajo las verdes encinas se refugiaron los sonidos del silencio absorbidos por el sobrecogedor canto del miserere alistano con ese deje que llama a la reflexión de justos y pecadores, que de todo todos tenemos un poco, que hiela la sangre llevándonos a pensar y asumir que de una u otra manera en la vida casi nada es casual sino causal y que cada uno somos un poco culpables e inocentes de los aconteceres propios y de quienes nos rodean, ya sea por acción o por omisión.

La graníticas “Tres Cruces” del Calvario, de cantería que dirían los sabios alistanos de antes, aguantan desde hace siglos, asumiendo que los tiempos cambian, pero la devoción perdura en Bercianos y una vez más, ahora las voces de las mujeres, nos invitaron a recapacitar: “Cuando pasas mírame/ y contempla bien mis llagas / mírame como me pagas / la sangre que derramé”.

Bercianos cerraba el Viernes Santo con la procesión de la “Virgen de la Soledad” que bajo las llamas de las velas recorrió las calles del pueblo mientras se entonaba en Stabat Mater.

Bercianos de Aliste es un ejemplo de religiosidad popular, un lugar donde la Pasión de Cristo es la Pasión de un Pueblo, no se representa, se vive como un funeral más de la antigua cofradía de la Santa Vera Cruz hoy Hermandad Penitencial del Santo Entierro que este año tuvo como buque insignia, Juez de la Cofradía, a Pedro del Río García, uno de los hombres de Bercianos que, aun no siendo de mucha edad, más ha luchado, lucha y luchará como sus convecinos y penitentes por una Semana Santa que generación tras generación los hijos y nietos heredan de padres y abuelos convirtiéndose en la piedra angular de su supervivencia desde hace ya quinientos años.