El aviso a las damas de la Virgen de la Soledad para la procesión de este Sábado Santo: "Colapsos y desmayos"

Aviso a navegantes para las damas de la Virgen de la Soledad que procesionan este sábado en Zamora: "No se abriguen en exceso debajo de la capa reglamentaria dada la subida de temperaturas prevista para esta jornada a fin de evitar posibles colapsos y desmayos". Y razón no le falta a la organización ya que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para esta tarde hasta 23 grados en torno a las 19 horas.

La organización recomienda también beber agua antes del recorrido -o durante si fuera necesario- "para evitar procesos de deshidratación".

El tiempo en Zamora hoy y los próximos días. / Aemet

Hasta los 30 grados

Las temperaturas más que primaverales durante estos días continuarán durante los próximos días en Zamora a excepción del martes, cuando están previstas precipitaciones. A pesar de la lluvia, los termómetros suben con 28 grados de cara al lunes, 27 de cara al jueves y hasta 30 previstos el próximo viernes.

Recorrido de La Soledad

Sale a las 20.00 horas de la tarde de la iglesia de San Juan Bautista, continuando por plaza Mayor, calle Renova, plaza de Sagasta, calle Santa Clara, Alfonso IX, plaza de Alemania, calle San Torcuato, plaza de Sagasta, calle Renova y plaza Mayor, donde se cantará la Salve en honor de la Santísima Virgen, para continuar hasta el templo de salida.