Ainhoa Arteta y Luis Santana emocionan a los zamoranos cantando dos arias ante la Virgen de la Soledad

La procesión de la Virgen de la Soledad de Zamora ha tenido una destacada novedad este año. Antes del inicio del recorrido, la cantante lírica Ainhoa Arteta y el barítono zamorano Luis Santana han interpretado dos Ave María ante la virgen desde el Merlú de la Plaza Mayor.

Santana fue el primero en actuar, cantando el Ave María de Caccini, un aria que inicialmente fue atribuida al compositor italiano Giulio Caccini pero que verdaderamente fue compuesta por Vladimir Vavilov. La atribución al primero fue posterior al fallecimiento del compositor ruso.

Ainhoa Arteta, por su parte, interpretó el Ave María de Charles Gounoud, una composición sobre el texto en latín Avemaría publicado originalmente en 1853. Este Ave María es una composición habitual en misas de bodas y funerales.

Las dos interpretaciones fueron muy aplaudidas por el público asistente a la Plaza Mayor, emocionado por la calidad artística de los intérpretes. Sin embargo, esto no ha gustado del todo a algunos usuarios de redes sociales, que consideran que la Semana Santa de Zamora debe tener un carácter más sobrio donde no caben los aplausos.

Aplausos

"No quiero decir que no los merezcan, pero Zamora no es de aplausos", ha escrito una zamorana en la red social Facebook. "La procesión de La Soledad es de recogimiento y devoción", añade otra. Aunque a la mayoría le ha gustado la iniciativa: "¡Precioso y muy emocionante!", ha respondido otra amante de la Semana Santa. "Genial. Además, viniendo de una persona importante y con una voz imponente", aprecia otro zamorano.