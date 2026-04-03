Zamora se rinde a su madrugada más esperada

Zamora ha vuelto a cumplir con su madrugada más especial. El toque de corneta y bombo destemplado del Merlú convocaba a los miles de cofrades de Jesús Nazareno Vulgo Congregación a la procesión. Seis parejas que recorrieron la ciudad para anunciar el desfile que se iniciaría a las cinco de la mañana en el interior de la iglesia de San Juan.

Momento del tradicional baile del “Cinco de Copas” cuando el paso de Jesús Camino del Calvario volvió a ser alzado al son de la Marcha Fúnebre de Thalberg. Los miles de cofrades que esperan fuera alzaban sus cruces para saludar al paso. Silencio que rompió la Banda de Cornetas y Tambores que puso en marcha el recorrido desde la Plaza Mayor.

Las calles de Renova y San Torcuato fueron las primeras en teñirse de laval negro en un desfile que cumple esta Semana Santa su 375 años de devoción y tradición. Vestimenta que caracteriza a los cofrades del Nazareno y que no ha cambiado desde su fundación en el año 1651. Cofradía heredera de la Santa Congregación de Nazarenos, con sede en la iglesia de San Vicente Mártir, que salía en la madrugada del Viernes Santo hasta un calvario extramuros donde hoy se erigen las Tres Cruces, y que desapareció en 1630.

El Jesús Nazareno de Zamora, tras una noche larga de procesión: sopas de ajo en Tres Cruces y llegada a la Plaza Mayor /

Los once grupos escultóricos avanzaron con paso firme por el corazón de la ciudad, abarrotada de público que disfrutó en cada calle del itinerario de la bella estampa en recuerdo de las distintas escenas de la Pasión de Cristo.

El tránsito por la avenida de Víctor Gallego y la llegada a la avenida de las Tres Cruces volvió a marcar uno de los momentos clave de la noche. Allí, como dicta la tradición, tuvo lugar el descanso estatutario de 35 minutos. En torno a las cazuelas de barro, los cofrades compartieron las clásicas sopas de ajo, recuperando fuerzas antes de afrontar el regreso.

Escenario en el que se produjo otro de los instantes más emotivos de la procesión: la reverencia a la Virgen de la Soledad.

Reanudada la marcha, la comitiva se adentró en la calle Amargura y la avenida Príncipe de Asturias, donde la presencia de público volvió a ser masiva. Santa Clara, eje comercial de la ciudad, ofreció otra de las imágenes icónicas de la jornada con miles de personas acompañando el discurrir de los pasos, envueltos en marchas que forman parte del patrimonio sonoro de la Semana Santa zamorana.

El tramo final, de nuevo por Sagasta y Renova, condujo a la procesión hasta la Plaza Mayor de Zamora, donde se vivieron los últimos compases de esta larga madrugada. Allí, cada uno de los pasos realizó su tradicional baile de despedida, gesto que combina solemnidad y emoción contenida y que arrancó los aplausos de los presentes.

Ovaciones a los pasos y abrazos ente hermanos mientras los grupos escultóricos de Jesús Camino del Calvario, La Caída, Redención, Las Tres Marías y San Juan, Jesús Nazareno, La Verónica, La Desnudez, La Crucifixión, La Elevación y La Agonía concluían su marcha pasadas las doce horas del mediodía.

Especialmente emotiva fue, sin duda, la entrada de la Virgen de la Soledad, que a diferencia del resto, su recorrido concluyó, una mañana de Viernes Santo más, en el templo de salida. Momento de gran intensidad, difícil de describir, en el que los miles de cofrades volvieron a alzar sus cruces al cielo mientras sonaba el himno de España, en una despedida marcada por un profundo sentimiento colectivo y el toque del Merlú.