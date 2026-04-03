Revive la procesión de Nuestra Madre de las Angustias: la Virgen vuelve a su recorrido habitual tras dos años de lluvia
Una procesión de recogimiento y luto ante el dolor de Nuestra Madre en la capital zamorana
El recorrido de la procesión
Sale a las 23:00 horas de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir, para continuar por cuesta de San Vicente, calle del Riego, calle San Torcuato, plaza de Alemania, Alfonso IX, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, Renova y plaza Mayor por el centro, donde se efectuará el canto popular de la Salve en honor de Nuestra Madre de las Angustias, entonado por el Coro Sacro Jerónimo Aguado.
La procesión culmina de nuevo en la iglesia de San Vicente, a través de la calle Mariano Benlliure, la plaza del Fresco y la calle de San Vicente.
La Cofradía de las Angustias
La Hermandad de las Angustias tiene su origen en 1412, cuando San Vicente Ferrer estuvo predicando en Zamora. Aunque un incendio quemó sus documentos, en 1579 se organizaron oficialmente bajo el nombre de la Soledad y el Consuelo de los Desamparados, viviendo una época muy buena en la que incluso construyeron su propia capilla en 1581.
En el siglo XVIII la hermandad perdió fuerza y acabó desapareciendo en 1777 tras una batalla legal sobre sus privilegios con el vizconde de Gracigrande.
Más tarde, en 1865, los Servitas retoman la devoción y encargan una nueva Virgen. Pero los problemas con el vizconde volvieron, lo que provoca que el grupo se disuelva en 1888. Desde aquel momento, es la propia parroquia la que organiza la procesión como un acto del pueblo.
- DIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca: sigue el derbi con nosotros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- Ainhoa Arteta y Luis Santana emocionan a los zamoranos cantando dos arias ante la Virgen de la Soledad
- Sigue en directo la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora a partir de las 10.45 horas
- Hora y recorrido de la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad de la Semana Santa de Zamora 2026
- Vuelve a ver la procesión de la Virgen de la Soledad en Zamora
- El primer pueblo de Sanabria que se protege frente a los incendios forestales: 'Nadie va a venir a ayudarnos
- Zamora será la tercera provincia de Castilla y León con más cursos de formación agraria