Vuelve a ver aquí el baile del 'Cinco de Copas' con el que empieza la procesión de Jesús Nazareno

Disfruta aquí a las 5 en punto de la madrugada de este Viernes Santo el inicio de la procesión de "La Congregación", de la Cofradía de Jesús Nazareno, desde el interior de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva.

Cuando la manecilla pequeña del reloj de la Plaza Mayor marque el 5 sonará el Merlú, dando comienzo oficialmente a la procesión, y acto seguido se levantará el primero de los once pasos de la cofradía, Jesús camino del Calvario -vulgo Cinco de copas- que bailará en el interior de la iglesia la marcha fúnebre de Thalberg, banda sonora indiscutible de esta procesión y para muchos himno oficioso de la Semana Santa de Zamora. La Virgen de la Soledad también saldrá de la iglesia de San Juan, mientras que los nueve grupos escultóricos restantes lo harán desde la Plaza Mayor.

En esta procesión salen estos once pasos:

Jesús camino del Calvario La Caída Redención Las tres Marías y San Juan Jesús Nazareno La Verónica La Desnudez Crucifixión Elevación de la Cruz La Agonía Virgen de la Soledad

La Virgen de la Soledad volverá a salir el Sábado Santo en procesión arropada en su duelo por las damas de la cofradía. La procesión de hoy, en la que salen los hermanos varones, se dirige a las Tres Cruces con el siguiente recorrido.

Sale a las cinco de la madrugada de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva continuando por Plaza Mayor, calle Renova, plaza de Sagasta, calle San Torcuato, plaza de Alemania, avenida de Víctor Gallego, avenida de las Tres Cruces, donde, tras el descanso estatutario de 35 minutos, se reanuda la procesión desde el crucero con la tradicional reverencia, continuando por avenida de las Tres Cruces, calle Amargura, avenida Príncipe de Asturias, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova y Plaza Mayor, donde finalizará la procesión, salvo la Santísima Virgen de la Soledad, que efectuará su entrada en el templo de salida.

GALERÍA | Procesión de Jesús Nazareno, vulgo Congregación /

Los momentos destacados de la madrugada

La salida. El baile del “Cinco de Copas”.

La procesión se inicia a las 5 de la mañana en el interior de la iglesia de San Juan, cuando el paso de Jesús Camino del Calvario es alzado con la Marcha fúnebre de Thalberg. Hasta ese momento esta marcha no puede sonar en Zamora. Los miles de cofrades que esperan fuera alzan sus Cruces para saludar al paso.

La arrancada.

También a las cinco, la Banda de CCTT rompe con sus tambores la madrugada y pone en marcha la procesión, que provoca una auténtica explosión en la calle.

Tres Cruces. Sopas de ajo y Reverencia.

La cofradía realiza una parada y se desayunan las típicas sopas de ajo en cazuela de barro y con cuchara de madera. Antes de emprender el regreso tiene lugar la Reverencia a la Virgen de la Soledad en la calle de la Amargura.

La salida. El baile del “Cinco de Copas” 2025 / Alba Prieto

Retransmisiones del Viernes Santo, 3 de abril

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmitirá en directo, en torno a las 10.30 horas, la llegada de la procesión de Jesús Nazareno (vulgo Congregación) a la Plaza Mayor, donde los 11 pasos de esta cofradía suelen bailar la marcha fúnebre de Thalberg tan característica de la mañana del Viernes Santo.

Por la tarde, a la 19 horas, se retransmitirá en directo la llegada de los pasos de la Real Cofradía del Santo Entierro a la plaza de la Catedral de Zamora.