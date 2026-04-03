Revive el Santo Entierro de Zamora desde la plaza de la Catedral en LA OPINIÓN-EL CORREO

La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora saca en la tarde del Viernes Santo la procesión más solemne de la Semana Santa de Zamora, con doce grupos escultóricos y un enorme cortejo fúnebre que representa el entierro de Cristo.

Antes de la salida del desfile procesiona, se celebra el Sermón del Descendimiento, habitualmente al aire libre, aunque en este 2026 se ha optado por hacerlo en la iglesia de San Ildefonso antes de que la procesión salga de la cerca construcción temporal de los jardines de San Bernabé que alberga los pasos de esta cofradía, y de otras, hasta que culmine la construcción del nuevo Museo de Semana Santa.

En cualquier caso, la procesión se dirige a realizar su estación de siempre a la Catedral de Zamora, es en este punto donde LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ofrecerá una retransmisión en directo a todo el mundo de la llegada de la procesión a la plaza de la seo, donde bailan todos los grupos de imaginería antes de entrar en el atrio del primer templo diocesano.

Está previsto que la retransmisión comience sobre las 19.30 horas, cuando la cofradía se acerque a la plaza de la Catedral por la Rúa de los Notarios. La retransmisión podrá ser seguida en cualquier rincón del planeta, gracias a internet, a través de la página web de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, en nuestro canal de Facebook y en el de Youtube.

Los pasos que procesionan con la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora son los siguientes:

Una procesión con 12 pasos

La Magdalena de Ángel Marcé (1892)

de Ángel Marcé (1892) La Conversión del Centurión de Fernando Mayoral Dorado (2001)

de Fernando Mayoral Dorado (2001) La Lanzada de Ramón Álvarez (1868)

de Ramón Álvarez (1868) El Cristo de las Injurias Diego de Siloé (1520)

Diego de Siloé (1520) El Descendimiento de Ramón Álvarez (1857-1859)

de Ramón Álvarez (1857-1859) San Juan y Nuestra Señora de Ricardo Flecha (2004)

de Ricardo Flecha (2004) El Descendido de Mariano Benlliure (1879)

de Mariano Benlliure (1879) La Piedad de Manuel Ramos Corona (2004)

de Manuel Ramos Corona (2004) Conducción al Sepulcro de José María Garros (1901)

de José María Garros (1901) Retorno del Sepulcro de Ramón Núnez (1927)

de Ramón Núnez (1927) El Santo Entierro (La Urna) de Luis Álvarez Duarte (2002)

(La Urna) de Luis Álvarez Duarte (2002) Virgen de los Clavos de Ramón Álvarez (1887).

Hora e itinerario de la procesión

La procesión partirá desde la construcción temporal del parque de San Bernabé a las 16:30 horas para continuar por calle San Bernabé, calle San Martín, Rúa de los Francos, calle Sor Dositea Andrés, calle Damas, calle Hospital, plaza de Santa María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle Reina, plaza de Juan Nicasio Gallego, Plaza Mayor (por el centro), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato (por el lado del Parador), Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios, plaza de los Ciento y plaza de la Catedral, donde se realizará el relevo de unidades de caballería de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Posteriormente, la cofradía retorna a San Bernabé el retorno por plaza de la Catedral, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios, Rúa de los Francos, plaza de Viriato (sin dar vuelta a la plaza), calle Damas, calle Sor Dositea Andrés, calle San Martín, calle San Bernabé y parque de San Bernabé, para finalizar en la construcción temporal.

Otros directos

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha ofrecido a lo largo de esta Semana Santa otros directos que puedes volver a visualizar aquí:

Ana Burrieza

Todos los directos ofrecidos por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA han sido facilitados por el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora, con la colaboración de Tecopy y Emasa.

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