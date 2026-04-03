Revive el Santo Entierro de Zamora desde la plaza de la Catedral en LA OPINIÓN-EL CORREO
Ve en directo, estés donde estés, a los 12 pasos del Santo Entierro de Zamora bailando en su llegada a la Catedral esta tarde de Viernes Santo
La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora saca en la tarde del Viernes Santo la procesión más solemne de la Semana Santa de Zamora, con doce grupos escultóricos y un enorme cortejo fúnebre que representa el entierro de Cristo.
Antes de la salida del desfile procesiona, se celebra el Sermón del Descendimiento, habitualmente al aire libre, aunque en este 2026 se ha optado por hacerlo en la iglesia de San Ildefonso antes de que la procesión salga de la cerca construcción temporal de los jardines de San Bernabé que alberga los pasos de esta cofradía, y de otras, hasta que culmine la construcción del nuevo Museo de Semana Santa.
En cualquier caso, la procesión se dirige a realizar su estación de siempre a la Catedral de Zamora, es en este punto donde LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ofrecerá una retransmisión en directo a todo el mundo de la llegada de la procesión a la plaza de la seo, donde bailan todos los grupos de imaginería antes de entrar en el atrio del primer templo diocesano.
Está previsto que la retransmisión comience sobre las 19.30 horas, cuando la cofradía se acerque a la plaza de la Catedral por la Rúa de los Notarios. La retransmisión podrá ser seguida en cualquier rincón del planeta, gracias a internet, a través de la página web de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, en nuestro canal de Facebook y en el de Youtube.
Los pasos que procesionan con la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora son los siguientes:
Una procesión con 12 pasos
- La Magdalena de Ángel Marcé (1892)
- La Conversión del Centurión de Fernando Mayoral Dorado (2001)
- La Lanzada de Ramón Álvarez (1868)
- El Cristo de las Injurias Diego de Siloé (1520)
- El Descendimiento de Ramón Álvarez (1857-1859)
- San Juan y Nuestra Señora de Ricardo Flecha (2004)
- El Descendido de Mariano Benlliure (1879)
- La Piedad de Manuel Ramos Corona (2004)
- Conducción al Sepulcro de José María Garros (1901)
- Retorno del Sepulcro de Ramón Núnez (1927)
- El Santo Entierro (La Urna) de Luis Álvarez Duarte (2002)
- Virgen de los Clavos de Ramón Álvarez (1887).
Hora e itinerario de la procesión
La procesión partirá desde la construcción temporal del parque de San Bernabé a las 16:30 horas para continuar por calle San Bernabé, calle San Martín, Rúa de los Francos, calle Sor Dositea Andrés, calle Damas, calle Hospital, plaza de Santa María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle Reina, plaza de Juan Nicasio Gallego, Plaza Mayor (por el centro), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato (por el lado del Parador), Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios, plaza de los Ciento y plaza de la Catedral, donde se realizará el relevo de unidades de caballería de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Posteriormente, la cofradía retorna a San Bernabé el retorno por plaza de la Catedral, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios, Rúa de los Francos, plaza de Viriato (sin dar vuelta a la plaza), calle Damas, calle Sor Dositea Andrés, calle San Martín, calle San Bernabé y parque de San Bernabé, para finalizar en la construcción temporal.
Otros directos
LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha ofrecido a lo largo de esta Semana Santa otros directos que puedes volver a visualizar aquí:
- Directo de la procesión de Jesús en su Tercera caída desde la Plaza Mayor, con el canto de "La muerte no es el final".
- Directo de la procesión del Silencio desde la plaza de la Catedral, incluyendo la plegaria ante el Santísimo Cristo de las Injurias y el Juramento de Silencio.
- Directo de la subida de la Virgen de la Esperanza por la calle de Balborraz al ritmo de la saeta en la mañana del Jueves Santo, arropada por miles de damas.
- Directo de la procesión de Jesús Yacente y el canto del Miserere en la plaza de Viriato.
- Este Viernes Santo, directo de la Cofradía de Jesús Nazareno en su llegada al finalizar la procesión en la Plaza Mayor.
Todos los directos ofrecidos por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA han sido facilitados por el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora, con la colaboración de Tecopy y Emasa.
El periódico de todos los zamoranos lleva la Semana Santa de Zamora más allá de nuestras fronteras.
- DIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca: sigue el derbi con nosotros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- Ainhoa Arteta y Luis Santana emocionan a los zamoranos cantando dos arias ante la Virgen de la Soledad
- Sigue en directo la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora a partir de las 10.45 horas
- Hora y recorrido de la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad de la Semana Santa de Zamora 2026
- Vuelve a ver la procesión de la Virgen de la Soledad en Zamora
- El primer pueblo de Sanabria que se protege frente a los incendios forestales: 'Nadie va a venir a ayudarnos
- Zamora será la tercera provincia de Castilla y León con más cursos de formación agraria