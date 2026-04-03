Vuelve a ver la espectacular llegada de la procesión del Jesús Nazareno a la Plaza Mayor y el baile del Cinco de Copas
Volvemos a mostrarte el popular baile del Cinco de Copas hasta la llegada del Jesús Nazareno a la Plaza Mayor
Además de la procesión de Jesús Nazareno, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmitirá por la tarde a partir de las 19 horas la procesión de la Real Cofradía del Santo Entierro
La Cofradía de Jesús Nazareno, con 8.000 hermanos que procesionan en la mañana del Viernes Santo y 5.000 damas que salen con la Virgen de la Soledad en la tarde-noche el Sábado Santo es la más populosa de la Semana Santa de Zamora y también una de las que más horas está en la calle. El desfile procesional de hoy arrancó a las 5 de la madrugada, pero tras el amanecer regresó a la Plaza Mayor. La llegada a la plaza es uno de los momentos más emotivos de la Pasión zamorana, cuando los distintos pasos bailan al son de la marcha fúnebre de Thalberg.
LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmite a partir de las las 10.30 horas esta procesión desde la Plaza Mayor a través de su página web y de los canales de Facebook y Youtube. De esta forma el periódico de todos los zamoranos quiere acercar la Semana Santa a todos los zamoranos de la diáspora.
Antes, has podido participar en nuestro ya habitual trivial semanasantero para poner a prueba tus conocimientos sobre la Pasión de Zamora y volvimos a emitir para ti el baile del Cinco de Copas hasta que la procesión del Nazareno ha asomado por la Plaza Mayor, momento en el que tiene lugar el directo.
En la procesión de este Viernes Santo madrugador salen estos once pasos:
- Jesús camino del Calvario
- La Caída
- Redención
- Las tres Marías y San Juan
- Jesús Nazareno
- La Verónica
- La Desnudez
- Crucifixión
- Elevación de la Cruz
- La Agonía
- Virgen de la Soledad
Los diez grupos escultóricos finalizarán su recorrido en la Plaza Mayor, y la Virgen de la Soledad lo hará en la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, dando así por finalizada la procesión. La imagen mariana tallada por Ramón Álvarez volverá a salir a las calles al día siguiente, Sábado Santo, en la tarde-noche.
Además, por la tarde LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA también retransmitirá la procesión de la Real Cofradía del Santo Entierro, la más solemne de Zamora, desde la plaza de la Catedral.
Otros directos
LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha ofrecido a lo largo de esta Semana Santa otros directos que puedes volver a visualizar aquí:
- Directo de la procesión de Jesús en su Tercera caída desde la Plaza Mayor, con el canto de "La muerte no es el final".
- Directo de la procesión del Silencio desde la plaza de la Catedral, incluyendo la plegaria ante el Santísimo Cristo de las Injurias y el Juramento de Silencio.
- Directo de la subida de la Virgen de la Esperanza por la calle de Balborraz al ritmo de la saeta en la mañana del Jueves Santo, arropada por miles de damas.
- Directo de la procesión de Jesús Yacente y el canto del Miserere en la plaza de Viriato.
Todos los directos ofrecidos por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA han sido facilitados por el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora, con la colaboración de Tecopy y Emasa.
El último será el de esta tarde, a las 19 horas, desde la plaza de la Catedral para disfrutar del Santo Entierro.
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