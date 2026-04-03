La Banda de la Marina volvió a sonar en el Santo Entierro de Zamora

Ha sido un Viernes Santo con sol. Por fin un año sin tener que mirar al cielo para otra cosa que no sea el rezo y la plegaria. Algo muy distinto a lo que ocurrió en la procesión del Santo Entierro del pasado año, un quiero y no puedo desde el Sermón del Descendimiento hasta la formación del desfile, cuando los caballos se tuvieron que dar la vuelta ante la vista de un nubarrón inoportuno.

La Urna, con el Cristo Muerto, en la Plaza de Viriato / Alba Prieto

Esta vez la Real Cofradía del Santo Entierro no quiso sorpresas, en un año que ha venido lluvioso pero que, curiosamente, ha respetado la Semana Santa. En lugar de hacerlo en San Bernabé, habia organizado del Sermón del Descendimiento en la cercana iglesia de San Ildefonso donde se aseguraba toda la solemnidad del momento.

Media hora más tarde salía de la carpa (nave-museo provisional) permanente de San Bernabé, el sucedáneo de Museo , la procesión oficial de la Semana Santa de Zamora, la que conmemora uno de los momentos centrales de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, simbolizada por el negro de los cofrades que contrasta sobremanera con la brillante luz diurna de las tardes soleadas como las de este año.

Salió la procesión que estrenaba nuevo recorrido, parecido al que se truncó el pasado año, callejeando por el Casco Antiguo hasta la Plaza Mayor, con mucha gente en las aceras y filas bien pobladas de caperuces de luto.

La Virgen de los Clavos / Alba Prieto

La escolta a caballo de Guardia Civil y Policía Nacional (se relevan a la ida y la vuelta) abría el cortejo fúnebre que pronto mostraba una de las grandes novedades, el regreso de la conocida y querida Banda de la Marina (Agrupación Musical de Infantería de Marina) que como siempre acompañó al primer paso, en de la Magdalena.

La banda ha regresado después de tres años, pero la Armada nunca ha perdido conexión con esta procesión de tierra firme. No en vano, ahí está su piquete escolando a la Virgen de los Clavos, la que cierra del desfile y la presencia de dos altos mandos de este arma del Ejército Español: el almirante Juan María Ibáñez Martín, jefe de Servicios Generales y Asistencia Técnica y el coronel Rafael Moreno Santamaría, jefe de la Agrupación de Infantería de Marina.

Agrupación Musical de Intantería de Marina, popularmente Banda de La Marina / Alba Prieto

Junto a ellos, otros mandos del Ejército, como el general de brigada Julio Rello Varas jefe del Mando de Ingenieros y Comandante Militar de Salamanca y Zamora, amén de las autoridades civiles y eclesiásticas de Zamora, encabezada por el obispo, Fernando Valera, además de una amplia representación de las cofradías, con los principales directivos de la Junta pro Semana Santa que abanderaba Teo Hernando. .

En las escoltas (cada paso lleva una), representantes asimismo de otros cuerpos del Ejército, las fuerzas de seguridad y otros servicios públicos. Y entre las bandas, además de la mencionada, por supuesto las principales de Zamora, tanto la que lleva su nombre como la del maestro Nacor Blanco amén de otras forasteras pero cuya presencia, año tras año, se ha hecho ya con un hueco en el corazoncito de los zamoranos, sobre todo los que van debajo del paso al que amenizan.

La Conversión del Centurión y La Lanzada (Longinos) recuperaban este año las carpinterías originales, ya que hubo que cortar las patas de las mesas por mor de las exigencias de altura del lugar donde encontraron cobijo una vez cerrado del Museo de Semana Santa. En el caso del Descendido no se ha completado este proceso, ya que está prevista la realización de una estructura de carga nueva.

El Cristo de las Injurias acompañó, como siempre, a los cofrades de negro, pero también regresó con ellos, algo excepcional motivado por la presencia de Las Edades del Hombre en la Catedral, exposición a la que deberá volver la impresionante talla del crucificado.

Descendimiento (con nuevo terciopelo, como las Injurias), Piedad y Descendido retratan las escenas del cuerpo inerte de Cristo rescatado de la cruz

Preceden a la Conducción al Sepulcro, el paso que está de aniversario ya que cumpleo 125 años. Le saca justo cien a la Conversión Centurión, también de efeméride.

San Juan y Nuestra Señora, el Retorno del Sepulcro, la Urna y la Virgen de los Clavos completan la representación de la muerte de Jesús en la tarde del Viernes Santo en Zamora.

Este año se han podido celebrar meriendas y encuentros de hermanos de paso y de fila con familia y amigos en la estación de la Catedral, antes de recogerse en San Bernabé, instalación provisional más digna que la carpa antigua de quita y pon, hasta que el nuevo Museo esté listo.