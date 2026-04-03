200 carteles en Zamora anuncian la conmemoración del 125 aniversario de La Conducción al Sepulcro
La Fundación Caja Rural de Zamora ha puesto en marcha una iniciativa para celebrar el aniversario del paso, reafirmando su compromiso con las tradiciones zamoranas
La Fundación Caja Rural de Zamora, con motivo del 125 aniversario del paso de La Conducción al Sepulcro, ha puesto en marcha una iniciativa conmemorativa reafirmando su compromiso con la conservación, promoción y difusión de las tradiciones zamoranas, contribuyendo a acercar a la ciudadanía el valor histórico, artístico y cultural de este conjunto procesional, profundamente arraigado en la identidad local.
Como parte de la campaña, se han distribuido un total de 200 carteles por distintos puntos estratégicos de Zamora, con el objetivo de dar visibilidad a la efeméride y favorecer el conocimiento del paso entre vecinos y visitantes.
De forma complementaria, se han instalado diversos vinilos de gran formato en enclaves destacados del centro urbano. El diseño de todos los materiales ha sido realizado por Horacio Navas Juan, quien ha llevado a cabo una propuesta visual que combina respeto por la tradición y una cuidada estética contemporánea, logrando transmitir la solemnidad y el valor simbólico del paso de la “Conducción al Sepulcro”.
Con esta conmemoración, se rinde homenaje no solo a la antigüedad del paso, sino también a la labor continuada de la Real Cofradía del Santo Entierro en la conservación y transmisión de este legado.
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