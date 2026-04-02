Vuelve a disfrutar del Miserere desde la Plaza de Viriato de Zamora en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmitirá en directo en la noche del Jueves Santo, 2 de abril, uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa de Zamora: el canto del Miserere en latín en la plaza de Viriato, dentro de la procesión de Jesús Yacente. La retransmisión comenzará alrededor de la 1 de la madrugada (técnicamente ya Viernes Santo), y podrá ser seguida en todo el mundo a través de la web del periódico, y también a través de los canales de Facebook y YouTube de La Opinión de Zamora.

El canto del Miserere es uno de esos momentos que dan notoriedad a la Semana Santa de Zamora, pues en no pocos años se hace un hueco en medios de comunicación de alcalce nacional e internacional. LA OPINIÓN-EL CORREO comenzará su retransmisión desde la llegada a la plaza de Viriato de la cruz guía que abre la procesión.

Los penitentes de la Hermandad de Jesús Yacente se colocan alrededor de la plaza de Viriato formando dos círculos concéntricos con sus capercues y hachones, que dejan un anillo central por el que da la vuelta la imagen de Cristo muerto, avanzando lentamente, mientras el coro de la hermandad, ubicado en unas gradas en el centro del ágora, interpreta el Miserere en latín.

La imagen de Jesús Yacente tiene casi cuatro siglos, pues data del año 1635 o 1636, y es obra de Francisco Fermín, escultor formado en el taller de Gregorio Fernández; fue un encargo para el Donvento de los Dominicos de Zamora.

La Hermandad Penitencial de Jesús Yacente fue fundada en el año 1941 y desde 1952 incorporó el canto del Miserere, la versión del padre José María Alcácer. El acto se celebra al final de la procesión, que comienza su recorrido a las 23 horas del Jueves Santo

Hora y recorrido de la procesión de Jesús Yacente de Zamora

En 2025 la procesión de Jesús Yacente artirá de la iglesia del Tránsito a las 23 horas para continuar por Rúa de los Francos, Sor Dositea Andrés, Carniceros, plaza de Santa María la Nueva, Corral Pintado, Reina, Arco de Doña Urraca, San Bartolomé, Riego, Costanilla de San Antolín, Sancho IV, Cortalaire, Mazariegos, Cortarrabos, Sampiro, plaza de San Sebastián, Doctor Grado, Consejos, Laneros, San Bartolomé, ronda de Santa María, Motín de la Trucha, Hospital, Damas, Moreno, rúa de los Francos y plaza de Viriato (rezo del Miserere), regresando al terminar por Rúa de los Francos al templo de salida.

La noche en la que Zamora no duerme y retransmisiones de Viernes Santo

Desde la finalización de la procesión de Jesús Yacente sonará el Merlú en los distintos barrios de Zamora para despertar a los "congregantes", es decir, a los hermanos de la Cofradía de Jesús Nazareno, para que acudan a la Plaza Mayor, pues su procesión comienza a las cinco de la madrugada del Viernes Santo en la iglesia de San Juan de Puerta Nueva.

El recorrido nocturno de esta procesión se dirige a la avenida de las Tres Cruces, y tras el desayuno de las típicas sopas de ajo inicia el recorrido diurno de vuelta a la Plaza Mayor y la iglesia de San Juan. LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA retransmitirá, sobre las 10. 30 horas, la llegada de la esta procesión a la Plaza Mayor, donde todos los pasos bailan al ritmo de marchas como Mater Mea o la marcha fúnebre de Thalberg.

A. B.

Por la tarde, a las 19 horas, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmitirá también la procesión del Santo Entierro en su llegada a la plaza de la Catedral y el atrio de la seo.

Ya por la noche saldrá a la calle la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, a las 23 horas de la iglesia de San Vicente.