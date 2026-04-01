Vuelve a ver la procesión de las Siete Palabras de Zamora
La Hermandad Penitencial de las Siete Palabras inicia su recorrido a medianoche desde la iglesia de Santa María de la Horta, y tendrá su momento culmen en el Sermón de las Siete Palabras en la plaza de Viriato.
Esta noche sale del barrio de La Horta la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras para subir a Viriato, donde se lee el Sermón de las Siete Palabras y se estrena el canto de "Septem verba" en latín.
El recorrido comienda a las 0.00 horas sen la iglesia de Santa María de la Horta, continuará por calle Horta, plaza de la Horta, calle Paternóster, Buscarruidos, plaza Santo Tomás, calle Corredera, Puerta Nueva, cuesta del Piñedo, plaza de Santa Eulalia, calle Santa Olaya, San Andrés, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), calle Ramos Carrión y plaza de Viriato, donde se efectuará el rezo.
Continuará por Ramos Carrión, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), Balborraz, calle la Plata, calle Caldereros, plaza de San Leonardo y calle Horta, para retornar al templo de partida.
Esta hermandad tiene su origen en un grupo de estudiantes que en 1967 deciden fundar una cofradía de Semana Santa que pudiera acoger a los jóvenes estudiantes de la época, estableciendo en sus bases fundacionales como cofradía mixta que no se pudiesen ostentar cargos directivos con más de treinta años de edad.
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