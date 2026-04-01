Pana verde y silencio roto "Septem verba" en la noche zamorana

La procesión de las Siete Palabras peregrinó un año más por la Horta y el casco antiguo, pero el desfile de 2026 quedará marcado en la historia de la cofradía porque el "Septem verba" se transformó en canto coral.

La novedad de la procesión ha consistido en que, tras el rezo de las Siete Palabras en la plaza de Viriato, se ha estrenado la composición que lleva el nombre en latín de la hermandad.

El tema, para voces graves, fue interpretado por algunos hermanos de la cofradía, junto a integrantes del coro masculino de Amigos de la Ópera y el coro de voces graves de Madrid. En total, más de setenta hombres cantando al unísono con el Cristo de la Agonía o la Expiación como testigo, una novedad sinfónica experimental que, por el sobrecogimiento que despierta, parece que ha llegado para quedarse definitivamente en el desfile de las Siete Palabras.

Previamente, tuvo lugar la meditación de la hermana de la cofradía Ana González de Castro y el tradicional rezo antes de emprender el camino de regreso por Balborraz a los barrios bajos de la ciudad.

Recorrido por calles angostas

La procesión de estameña blanca, fajín y caperuz de pana verde y hachón golpeteando el suelo transcurrió este año por un recorrido que permitió descubrir el encanto de desfilar con los estandartes de las palabras y los crucifijos por las calles angostas de La Horta.

En esta ocasión, el desfile, tras la misa previa y el estreno de otra obra coral dentro del templo, partió hacia la plaza de la Horta, para continuar por Paternóster, Buscarruidos y pasar junto a otra iglesia románica, hoy convertida en Museo Diocesano en la plaza de Santo Tomás.

La subida se hizo por la cuesta del Piñedo, en un trayecto que permitió apreciar desde distintos ángulos la valiosa talla del siglo XVII de un Crucificado de gran belleza y serena expresividad. De su boca salieron las palabras: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen"...y así hasta el "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu".