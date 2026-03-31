El sonido de las carracas marca el Martes de Tinieblas en Benavente
Vecinos y visitantes acompañan el traslado de los pasos desde la Ermita de la Soledad hasta los templos de San Juan y Santa María, en la noche de la primera venia de la Semana Santa de Benavente.
Martes Santo. Benavente se convierte en escenario de sombra, luz temblorosa y fe compartida. A última hora de la tarde, los cofrades de la Santa Vera Cruz, del Santo Entierro y las Damas de la Luz y la Soledad se concentran en la Ermita de la Soledad para el acto religioso que antecede la procesión, presidido por el capellán de la cofradía. El templo se llena de murmullos contenidos, mientras vecinos y visitantes buscan un lugar desde el que ver salir los pasos que esta noche se trasladan a las iglesias de San Juan del Mercado y Santa María la Mayor, donde permanecerán hasta las procesiones del Jueves y Viernes Santo.
Con el inicio de la procesión, el golpe seco de las carracas fue marcando el avance de la comitiva por las calles de Santa Cruz y La Encomienda. La Verónica abría el cortejo, seguida por Jesús con la Cruz a Cuestas y el Cristo Yacente, cuya presencia impone respeto y solemnidad. Cerrando la comitiva, la Soledad y la Virgen de las Angustias iban escoltadas por las Damas de la Luz y la Soledad, vestidas de negro y sosteniendo hachones que iluminan la noche con una luz cálida y vacilante.
La combinación de la oscuridad de la noche, la tenue iluminación y el ritmo de las carracas crearon un ambiente singular. Autoridades locales y eclesiásticas, junto con representantes de la Junta Pro Semana Santa y los alcaldes caballeros de las cofradías, acompañaron la procesión.
El momento más esperado llegó en la Plaza Mayor, cuando la Virgen de la Soledad se detiene ante Jesús con la Cruz a Cuestas para rendirle la venia. La música de la Banda Maestro Lupi acompañó ese momento. Los pasos permanecieron unos instantes frente a frente, creando una de las escenas más emotivas de la Semana Santa benaventana y cargada de significado.
Tras la venia, los caminos se separaron: Jesús con la Cruz a Cuestas y la Virgen de la Soledad se dirigieron a la iglesia de San Juan, mientras el resto de la comitiva avanzó hacia Santa María, entrando por la puerta norte.
Al mismo tiempo, la Cofradía del Silencio celebraba el segundo día del triduo al Cristo de la Salud en la iglesia del Carmen, preparando la llegada del juramento del silencio y la procesión que completará la jornada del Miércoles Santo, sumando a la ciudad otra noche cargada de emoción y devoción.
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