Sigue aquí en directo a partir de las 20.15 horas la procesión de Jesús del Via Crucis

La procesión de Jesús del Via Crucis parte hoy, Martes Santo 31 de marzo, de la iglesia de San Andrés a las 2.15 horas. Sigue en esta noticia la procesión en directo desde la calle de San Andrés, apenas unos minutos después de su salida.

Esta cofradía con 91 años de historia modifica en este 2026 su recorrido habitual de las últimas décadas al no poder efectuar su salida de la Catedral de Zamora, ocupada este año con la XXVII edición de "Las Edades del Hombre", que lleva por título EsperanZa y será visitable hasta el domingo 3 de mayo. Sin embargo, las imágenes del Nazareno y la Virgen de la Esperanza finalizarán, como siempre, en el convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales y en la iglesia de San Frontis, respectivamente.

El itinerario completo, tras partir a las 20.15 horas de la iglesia de San Andrés, continúa por plaza de San Andrés, calle San Andrés, calle Renova, pasando por la Plaza Mayor, dirección a la calle Ramos Carrión, calle Alfonso XII, Herreros, plaza de Santa Lucía, calle Puente y Puente de Piedra. A la salida del Puente de Piedra, en la plaza de Belén, tendrá lugar el acto de la despedida, tras el cual la Virgen de la Esperanza seguirá su camino hacia el convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales y el Nazareno de San Frontis continuará hacia la avenida del Nazareno de San Frontis, calle de Fermoselle y plaza de San Frontis, donde tendrá lugar el acto del rezo del Vía Crucis.

La Cofradía de Jesús del Vía Crucis de Zamora se funda oficialmente en 1941 en plena Guerra Civil, para promover el rezo del Vía Crucis.

Así, en 1935 se propone a la Junta de Fomento de Semana Santa una nueva procesión nocturna desde el barrio San Frontis, hasta la ciudad con la imagen del Jesús Nazareno que se venera en la iglesia románica de San Frontis (S.XIII). Al año siguiente, el administrador apostólico de Zamora, Don Manuel Arce Ochoterena, aprueba los estatutos fundacionales y se establece en San Frontis su sede canónica. El Domingo de Ramos de 1941 se celebra el primer traslado procesional del Nazareno y el Martes Santo 8 de abril desfila por vez primera la procesión, organizada por la Junta de Fomento.

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