El pueblo de Zamora donde los penitentes van de rodillas: el "gran desconocido" de la Semana Santa

Castilla y León alberga algunas de las celebraciones de la Semana Santa más famosas de España: desde Valladolid con sus imágenes de los grandes maestros del barroco español a Zamora con sus fervor popular de Zamora, caracterizado por su recogimiento austero. Pero no solo las ciudades, los pueblos albergan tradiciones únicas.

Sin salir de la provincia de Zamora, Toro tiene cofradías centenarias y unas tradiciones únicas como los Conqueros que la han hecho a esta Semana Santa merecedora de la declaración de Interés Turístico Regional desde 2007. Cerca de la frontera con Portugal, Bercianos de Aliste conserva una de las celebraciones de la Pasión, muerte, entierro y resurrección de Cristo más singulares del mundo, inalterada durante siglos, que atrae cada año a fotógrafos de todo el mundo y es la única, junto con Zamora, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC).

Pero, en esta provincia hay otra localidad mucho menos conocida, que conserva una tradición que la hace especial y diferente a todas las demás. En las distintas procesiones los penitentes, hombres y mujeres, caminan de rodillas el primer tramo del recorrido, desde el altar hasta la puerta del templo. Lo hacen todos los hermanos, tanto los de túnica, como los que portan estandartes, e incluso los que cargan con imágenes.

Penitentes avanzan con una imagen de Cristo a hombros por el pasillo central de la iglesia de Manganeses de la Lampreana. / J. C. B.

Este pueblo cuenta además con tallas de imaginería de calidad, varias de ellas del imaginero coresino Ramón Álvarez, el artista cuyo estilo definió la estética de los desfiles procesionales más grandes de la ciudad de Zamora a partir del siglo XIX.

Está en el límite difuso entre la Tierra del Pan y la zamorana Tierra de Campos, y es concretamente Manganeses de la Lampreana, que este Martes Santo saca en procesión a la Virgen del Rosario.

La Virgen del Rosario portada a hombres por mujeres de rodillas en Manganeses de la Lampreana, Zamora. / J. C. B.

Procesiones y horario de la Semana Santa de Manganeses de la Lampreana

El Miércoles Santo, 1 de abril, procesión del Santo Cristo a las 21.30 horas.

a las 21.30 horas. El Jueves Santo, 2 de abril. a las 20 horas, misa y posteriormente procesión del Nazareno

El Viernes Santo, 3 de abril, a las 10 horas, turnos de vela delante del santímo. A las 11.30 oficios de la muerte del Señor.

A las 12.15 horas del 3 de abril, Viernes Santo, procesión de la Vera Cruz y Via Crucis .

. El Viernes Santo, 3 de abril, a las 22 horas procesión de Nuestra Madre y Cristo Yacente .

. El Sábado Santo, 4 de abril, a las 18.30 horas, meditación y posteriormente procesión de la Virgen de la Soledad .

. El Domingo de Resurrección, 5 de abril, a las 13 horas procesión del Encuentro entre la Virgen y Cristo Resucitado.

Entre las tallas de Ramón Álvarez que se conservan en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Manganeses de la Lampreana están un Nazareno, y una piedad conocida como "Nuestra Madree de las Angustias" y que guarda similitud con la talla homónima del mismo escultor en Zamora capital.