Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Procesiones del Martes Santo en Zamora: horarios y recorridosHorarios e itinerario de los buses lanzadera de Zamora en Semana SantaVuelve a ver la Procesión de la Buena MuerteZona de Bajas Emisiones en Zamora: novedades
instagramlinkedin

La prohibición de las sillas plegables en la Semana Santa de Málaga abre el debate: "¿Deberían vetarse en Zamora?

Otras ciudades de España también imponen restricciones -y multas- por los asientos durante las procesiones

Una calle de Málaga, invadida por las sillas de la playa

Una calle de Málaga, invadida por las sillas de la playa / Ignacio A. Castillo / La Opinión de Málaga

Abril Oliva

Calles abarrotadas, público en busca de hueco y sillas plegables que colonizan rincones, esquinas imposibles y primera línea de procesión. Donde puedes ver ese escenario de forma masiva no es en Zamora, sino en Málaga, donde el Ayuntamiento ha vetado la utilización de estas sillas en los puntos más sensibles del recorrido, dejando así margen a la interpretación.

El Consistorio deja claro que, ante la enorme concentración de personas, "queda prohibida la colocación de sillas plegables, sillones, mesas o cualquier otro mobiliario móvil sin autorización en vías incluidas en los recorridos procesionales", sobre todo, en zonas estrechas, cruces complicados, accesos a edificios o espacios donde la movilidad pueda verse comprometida.

Vuelve a ver la procesión de la Buena Muerte de la Semana Santa de Zamroa 2026 en tres minutos

Vuelve a ver la procesión de la Buena Muerte de la Semana Santa de Zamroa 2026 en tres minutos

David Tesfamical de las Heras

¿Sería viable una medida así en la Semana Santa de Zamora? La respuesta rápida es que no, ya que la proliferación de sillas plegables en Zamora no es tal como para imponer una medida municipal. Eso sí, cuando estás buscando un sitio y ves que en primera plana hay tres asientos ocupando el hueco de por lo menos seis o siete personas... ahí te planteas si quizá no sería tan descabellado limitarlo.

Otras ciudades donde está en vigor la prohibición

Málaga no es la única ciudad de España donde en Semana Santa está restringido el uso de sillas plegables en los itinerarios. También ocurre en Sevilla, donde apelan a la "responsabilidad ciudadana" y no siempre se multa cuando se instala, en función de las circunstancias -si es una persona mayor- o del lugar. No obstante, en 2024 anunciaron que las sanciones podrían llegar a 120 euros por este motivo.

Noticias relacionadas y más

En Granada, más de lo mismo. También establecen "pasillos de paso" y "líneas rojas" en puntos estratégicos de los desfiles donde está vetado el uso de sillas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents