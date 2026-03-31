La prohibición de las sillas plegables en la Semana Santa de Málaga abre el debate: "¿Deberían vetarse en Zamora?

Calles abarrotadas, público en busca de hueco y sillas plegables que colonizan rincones, esquinas imposibles y primera línea de procesión. Donde puedes ver ese escenario de forma masiva no es en Zamora, sino en Málaga, donde el Ayuntamiento ha vetado la utilización de estas sillas en los puntos más sensibles del recorrido, dejando así margen a la interpretación.

El Consistorio deja claro que, ante la enorme concentración de personas, "queda prohibida la colocación de sillas plegables, sillones, mesas o cualquier otro mobiliario móvil sin autorización en vías incluidas en los recorridos procesionales", sobre todo, en zonas estrechas, cruces complicados, accesos a edificios o espacios donde la movilidad pueda verse comprometida.

David Tesfamical de las Heras

¿Sería viable una medida así en la Semana Santa de Zamora? La respuesta rápida es que no, ya que la proliferación de sillas plegables en Zamora no es tal como para imponer una medida municipal. Eso sí, cuando estás buscando un sitio y ves que en primera plana hay tres asientos ocupando el hueco de por lo menos seis o siete personas... ahí te planteas si quizá no sería tan descabellado limitarlo.

Otras ciudades donde está en vigor la prohibición

Málaga no es la única ciudad de España donde en Semana Santa está restringido el uso de sillas plegables en los itinerarios. También ocurre en Sevilla, donde apelan a la "responsabilidad ciudadana" y no siempre se multa cuando se instala, en función de las circunstancias -si es una persona mayor- o del lugar. No obstante, en 2024 anunciaron que las sanciones podrían llegar a 120 euros por este motivo.

En Granada, más de lo mismo. También establecen "pasillos de paso" y "líneas rojas" en puntos estratégicos de los desfiles donde está vetado el uso de sillas.