aires de renovación
La juventud toma las riendas: nuevos rostros y experiencias en la Semana Santa zamorana
Son rostros nuevos que llegan con ganas de arrimar el hombro por y para la Semana Santa de Zamora. Son cuatro menores de 30 años que comparten sus experiencias y vivencias tras haberse comprometido de distintas maneras en cofradías y hermandades capitalinas.
En un momento en el que la media de edad de los habitantes de la ciudad sobrepasa los 50 años, ha comenzado a llegar cierta renovación a la Semana Santa.
Su exponente más claro lo representa el nuevo presidente de la Cofradía de la Vera Cruz, Edgar Fernández, que no supera los 35 años. Nueva savia que está comenzado a combinarse con veteranía en cofradías y hermandades de Semana Santa.
Es el caso de Sandra Turrado, quien desde hace una década, cuando tenía 14 años, está vinculada a directivas. Comenzó ayudando en la Saleta para posteriormente ser vocal de liturgia en Luz y Vida donde, al cumplir los 18 años, pasó a ser vicesecretaria.
En su momento dio el paso "por las ganas que tenía de colaborar en la Semana Santa y la hermandad estaba saliendo de un mal momento" testimonia la joven que cree que "a lo mejor es que Dios nos pone donde más lo necesitan".
Luego vino su etapa en directiva del Vía Crucis de la que aprendió "la experiencia del trabajo y de saber perder en unas elecciones porque llegas y estás un tiempo, no puede ser como una monarquía hereditaria" y ahora es la secretaria de las Siete Palabras. "Es una experiencia de servicio comprometido con los demás", sintetiza.
Del barrio
Raúl Santiago Prieto está implicado en la Semana Santa desde distintas vertientes. A sus 30 años es hermano de fila, cargador, integrante del coro del Yacente y de las Capas, de la banda de Nuestra Madre, celador en el Vía Crucis y, desde hace unos meses, es el secretario del Espíritu Santo.
En su decisión pesó el ser del barrio, ser su parroquia y, sobre todo, "es mi hermandad. Desde pequeño siempre he dicho que yo quería ser directivo en algún momento del Espíritu Santo y se dio la oportunidad de ir en el equipo de Manuel Cardo ‘Manín’" concreta.
Este joven quiere ser el nexo entre la hermanad y la parroquia. "En todo el trabajo que estamos haciendo ahora la parroquia está muy vinculada" remarca este hombre que vive la celebración "desde la fe". El secretario también alude a que "somos una asociación que pertenece al Obispado, es decir, es religiosa y no se nos puede olvidar".
Raúl Santiago lamenta que en las directivas "no ves a jóvenes" y en parte lo achaca "a las peleas que ha habido" tiempo atrás, pero se muestra esperanzado "de que en un tiempo, todo cambie".
Primera directiva del Silencio
Desde que accedieron las mujeres, Yolanda María Ramos Tascón forma parte de la Cofradía del Silencio. Esta joven estudiante de Magisterio ha mamado en casa el amor por la hermandad, no en vano un antepasado suyo fue fundador y su padre forma parte del equipo que sitúa a la imagen del crucificado en la mesa procesional.
Ella la anterior Cuaresma se ofreció para ayudar a repartir las velas en la sede y este año "Rufo (Martínez) me propuso formar parte de su directiva y yo encantada, ya estaba ayudando sin ser nada…".
Es la primera mujer que forma parte de una directiva de la centenaria hermandad y sobre los meses que lleva en primera línea remarca: "Hay que trabajar porque hay muchas pequeñas cosas que hacer para que todo salga bien" y esgrime que como vocal está intentando "aportar un punto más joven y mis compañeros de directiva me están enseñando para que aprenda".
Desde Salamanca
Eduardo Benito Martín tiene 27 años, reside en Salamanca y en las últimas semanas se ha desplazado casi a diario a Zamora para ayudar para que la inauguración de la Casa de Hermandad del Yacente fuera una realidad.
Su primer contacto con la penitencial fue "a través del canto del Miserere" y en la decisión de hacerse pesaron la devoción "hacia la imagen" y "el recogimiento" del desfile.
Desde hace tres años procesiona en esta hermanad y echa en falta en Zamora "una mayor formación al cofrade tal y como se está haciendo en Salamanca" donde forma parte de varias hermandades.
Pese a que no ostenta ningún cargo en el Yacente vino cuando se necesitaron más manos porque "tienes que estar al servicio de la hermandad".
"No solo eres hermano un día al año, eres hermano los 365 días del año" y alude al Evangelio, "quien quiera ser primero, que sea el último sirviendo".
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