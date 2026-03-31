Juan Lorenzo Blanco, presidente de la cofradía del Santo Entierro: "La Pasión ha sido durante cinco siglos parte vital de Bercianos"

Los jóvenes tienen que emigrar a buscarse la vida lejos, la despoblación no da tregua.

Antaño fuimos un pueblo importante a nivel poblacional y en 1910 Bercianos ya tenía 275 vecinos, iniciando a partir de ahí un crecimiento que nos llevó hasta los 373 habitantes en 1950 y a 384 en 1960. En los años sesenta el pueblo estaba lleno de vida y las escuelas repletas de niños, pues mientras en otros pueblos ya comenzaba a notarse el éxodo rural nosotros aguantamos y de hecho en 1970 alcanzamos el récord histórico con 385 habitantes. A pesar de la emigración el pueblo aguantó con 211 vecinos hasta los inicios del siglo XXI. Hoy somos 103 vecinos. La práctica totalidad de los emigrados y descendientes solemos regresar a celebrar la Semana Santa en Bercianos. Por desgracia cada vez somos menos.

Bercianos es un referente y ejemplo en la manera de vivir la Pasión de Cristo a nivel humano, social y religioso. Las tradiciones perduran. ¿Dónde está el secreto?

En la humildad, fe, devoción, respeto y constancia, gracias a la vida y obra de nuestros antepasados, gentes tan acogedoras como sencillas que han sabido mantener unos valores impregnados por la bondad y la honradez en un pueblo con profundas raíces cristianas, consuetudinarias y comunitarias donde la familia es la piedra angular de la vida y cada abuelo y abuela, cada padre y madre, hemos intentado y logrado trasmitir nuestras creencias y tradiciones a nuestros hijos y nietos, logrando que desde la infancia las sientan como algo propio, algo suyo, para así poder transmitirlas a las futuras generaciones y así perpetuarlas en el tiempo.

¿Cuál es el documento escrito más antiguo que se conserva de la Hermandad Penitencial?

La primera referencia manuscrita que se conserva de la cofradía es de hace ya 429 años, en tiempos de la pertenencia de las antiguas Vicarías de Aliste y Alba al Arzobispado de Compostela: fue en 1597 cuando se abría el primer Libro de Cuentas de la Cofradía de la Santa Veracruz, ahora del Santo Entierro, donde se fueron recogiendo los aconteceres durante setenta y cinco años, hasta 1672. El día 19 de septiembre de 1598 llegó a Bercianos el Visitador de Compostela y dejaba constancia que la cofradía ya tenía ordenanzas y reglas para regirse. Tres años después, en 1601 ya estaban aprobadas por el ordinario y se mandó, con vistas a que los penitentes se enteraran bien y las tuvieran siempre presentes, leerlas en las reuniones de la cofradía al menos una vez al año. Por desgracia no se han conservado hasta nuestros días. En 1751 la cofradía tenía un rebaño de cuarenta carneros, diez ovejas, cuatro cabras y diez machos cabrío que producían de esquilmo 205 reales de vellón al año.

"La primera referencia manuscrita que se conserva de la cofradía es de hace ya 429 años, en tiempos de la pertenencia de las antiguas Vicarías de Aliste y Alba al Arzobispado de Compostela"

¿Qué se necesita para ser cofrade y poder procesionar?

Haber nacido y descender de Bercianos o estar casado con alguien del pueblo son los requisitos imprescindibles. En ningún caso está permitida la entrada a foráneos. La hermandad penitencial ha sido mixta desde sus inicios, podemos formar parte de ella tanto los hombres como las mujeres. Los hijos menores de los cofrades como tales forman parte de la cofradía a todos los efectos. Al llegar a los veinte años ya sean solteros o casados pueden entrar de cofrades ellos mismos. No tenemos una cuota anual solamente se paga una entrada de cincuenta euros.

Cinco siglos de Pasión de Cristo: ¿Qué ritual se sigue para ser miembro del Santo Entierro?

El rito comienza en la tarde de Jueves Santo cuando la persona interesada ha de “Pedir Cofradía”. Justo un años después, tras la Misa de la Cena del Señor y la procesión de La Carrera de Jueves Santo se llama a Cabildo y una vez celebrado este sale al Sagrao portando la Vara (Insignia de la hermandad penitencial) y se la da al cura (capellán) ante el cual los que pidieron cofradía hacen el juramento y tras besar la Vara son cofrades pudiendo ya procesionar en el Santo Entieso de Viernes Santo con la túnica blanca.

¿A cuántos hombres y mujeres integra actualmente la cofradía del Santo Entierro?

Ahora mismo somos 211 cofrades. Hasta el pasado Viernes de Dolores en que fallecía la persona más longeva era la señora Justa Gallego Baz nacida el 5 de septiembre de 1932. Ahora el cofrade más mayor es Manuel García del Río y el más joven Rubén Pérez del Río.

¿Como se eligen los cargos de la cofradía?

Cada cofrade ha de desempeñar los cargos en tres ciclos, de seis meses cada uno, el primero se entra como Abad de la cera, ahora lo es Eugenio González Pérez, posteriormente se pasa a ser Mayordomos de la Iglesia que ahora los son Santiago Rivas Garrido y Jesusa Álvarez Vara, para finalmente ser Juez de la Cofradía cargo que ostenta ahora Pedro del Río García.

¿Este año se prevén algunas novedades para las procesiones?

Así es. Hasta ahora solamente podían procesionar las gentes del pueblo. El pasado año en la cofradía del Santo Entierro acordamos que a partir de este año 2026 puedan participar seis foráneos siempre que sean invitados por la hermandad penitencial: tres lo harían en La Carrera de Jueves Santo y otros tres en El Santo Entierro de Viernes Santo, siempre estando obligados a portar la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto. Además de asumir las directrices de la cofradía.

"Bercianos siempre ha acogido, acoge y acogerá a cuantos nos visitan con los brazos abiertos cualquiera de los 365 días del año para que nos conozcan y conozcan nuestros valores"

¿Qué actos y horarios están previstos para estos días?

En Jueves Santo a las 16.30 horas la iglesia parroquial de San Mames acogerá la Misa de la Cena del Señor y acto seguido la procesión de La Carrera donde procesionamos con el Cristo de la Cofradía y con las Capas Pardas Alistanas de Honras y Respeto. A las 22 será la Hora Santa. En Vienes Santo los Santos Oficios serán a las 12 de la mañana y a las 16.30 horas tendrá lugar el Sermón del Descendimiento a cargo del religioso Rogelio Prieto Girón y tras el Desenclavo saldrá la procesión del Santo Entierro. La procesión de la Virgen de la Soledad será a las 22 horas. El Domingo de Pascua tendremos a las 13 horas la procesión del encuentro y la eucaristía.

Una Pasión de Cristo la de Bercianos digna de admiración y respeto. Una manera de ser y de vivir la Semana Santa que todos debemos respetar al máximo.

Bercianos siempre ha acogido, acoge y acogerá a cuantos nos visitan con los brazos abiertos cualquiera de los 365 días del año para que nos conozcan y conozcan nuestros valores. Para nosotros la Semana Santa es parte de nuestras vidas, religiosidad, devoción, recogimiento y tradición que preservaron nuestros antepasados y nosotros queremos preservar en su esencia más pura, por eso solo pedimos, a todos, participar y observar siempre con silencio y respeto, sin necesidad de interferir en los rituales, rezos, cánticos y procesiones.