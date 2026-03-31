Hora y recorrido de la procesión del Via Crucis de la Semana Santa de Zamora 2026
Consulta aquí el recorrido de la procesión del Vía Crucis este Martes Santo, con el Nazareno de San Frontis y la Virgen de la Esperanza
Este año la Cofradía de Jesús del Via Crucis de Zamora varía su recorrido tradicional, al no poder efectuar su salida de la Catedral, ocupada este año con la exposición de Las Edades del Hombre.
A las 20.15 horas comienza el desfile en la plaza de San Andrés, calle San Andrés, calle Renova, pasando por la plaza Mayor, dirección a la calle Ramos Carrión, calle Alfonso XII, Herreros, plaza de Santa Lucía, calle Puente y puente de Piedra. A la salida del puente de Piedra tendrá lugar el acto de la despedida, tras el cual la Virgen de la Esperanza seguirá su camino hacia el convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales y el Nazareno de San Frontis continuará hacia la avenida del Nazareno de San Frontis, calle de Fermoselle y plaza de San Frontis, donde tendrá lugar el acto del rezo del Vía Crucis.
La Cofradía de Jesús del Vía Crucis de Zamora se funda oficialmente en 1941 en plena Guerra Civil, para promover el rezo del Vía Crucis.
Así, en 1935 se propone a la Junta de Fomento de Semana Santa una nueva procesión nocturna desde el barrio San Frontis, hasta la ciudad con la imagen del Jesús Nazareno que se venera en la iglesia románica de San Frontis (S.XIII). Al año siguiente, el administrador apostólico de Zamora, Don Manuel Arce Ochoterena, aprueba los estatutos fundacionales y se establece en San Frontis su sede canónica. El Domingo de Ramos de 1941 se celebra el primer traslado procesional del Nazareno y el Martes Santo 8 de abril desfila por vez primera la procesión, organizada por la Junta de Fomento.
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