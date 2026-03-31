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Hora y recorrido de la procesión de las Siete Palabras de la Semana Santa de Zamora 2026

Consulta aquí la hora y el recorrido de la procesión de las Siete Palabras este Martes Santo, 31 de marzo, en Zamora

VÍDEO | Vuelve a ver la procesión de las Siete Palabras de Zamora

VÍDEO | Vuelve a ver la procesión de las Siete Palabras de Zamora

José Luis Fernández

Oliva Conde

A las 0.00 horas se inicia el desfile en la iglesia de Santa María de la Horta, continuará por calle Horta, plaza de la Horta, calle Paternóster, Buscarruidos, plaza Santo Tomás, calle Corredera, Puerta Nueva, cuesta del Piñedo, plaza de Santa Eulalia, calle Santa Olaya, San Andrés, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), calle Ramos Carrión y plaza de Viriato, donde se efectuará el rezo. Continuará por Ramos Carrión, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), Balborraz, calle la Plata, calle Caldereros, plaza de San Leonardo y calle Horta, para retornar al templo de partida.

GALERÍA | La procesión de las Siete Palabras, en imágenes

GALERÍA | La procesión de las Siete Palabras, en imágenes

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Procesión de las Siete Palabras /

En el año 1967, un grupo de estudiantes (hombres y mujeres) deciden fundar una cofradía de Semana Santa que pudiera acoger a los jóvenes estudiantes de la época, estableciendo en sus bases fundacionales como cofradía mixta que no se pudiesen ostentar cargos directivos con más de treinta años de edad.

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La cofradía se vertebra en torno al rezo de las Siete Palabras y a la veneración de Cristo en la Cruz. Por ello, posteriormente buscan como imagen titular un Crucificado de los existentes en la ciudad, desechando el Cristo de la Buena Muerte (cuya hermandad no sería fundada hasta 1974) y un Cristo de San Torcuato, por tratarse de Cristos ya muertos, cuando la hermandad busca un Jesús Vivo en la Cruz.

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