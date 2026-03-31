La Banda de Zamora sufre "insultos y empujones" de parte del público tras "La muerte no es el final"

"Es absolutamente indignante el comportamiento de parte del público justo después de uno de los momentos más entrañables, emotivos y austeros de la Semana Santa de Zamora como es el cántico de "La muerte no es el final" en la noche del Lunes Santo".

Es la denuncia pública del director de la Banda de Música de Zamora, Manuel Alejandro López, después de haber sufrido un episodio de empujones, insultos e incluso de daños en los instrumentos de los músicos por parte de personas que se metieron en la procesión intentando pasar dando empujones y sin respetar el desfile: "Fue una situación caótica. La gente iba como pollo sin cabeza". Todo ello a pesar de que la organización de la Tercera Caída hizo todos los esfuerzos posibles por intentar evitarlo.

"A pesar del intento de los varas de la hermandad, al acabar el acto de la Plaza Mayor, hemos sufrido empujones, insultos y daños en algún instrumento por parte de personas maleducadas e irrespetuosas del público; incluso algún elemento cruzando por el medio de la formación, hasta entrando a la misma procesión", señala el director.

Y es que la de este lunes fue la gota que colmó el vaso, pero este tipo de situaciones se están volviendo práctica habitual en la Semana Santa de Zamora. "Y tenemos que pararla ya".

"Las bandas estamos trabajando, nuestros instrumentos cuestan mucho dinero, y el valor humano de 120 personas desfilando es incalculable. Detrás de cada desfile hay muchísimas horas de trabajo individual y colectivo. Al igual que cada hermandad y cofradía dedica horas y horas durante todo un año para organizar los desfiles", señala el músico.

Manuel Alejandro López se muestra especialmente dolido por lo que este momento desagradable pudo suponer para los miembros más jóvenes de la banda, que no tienen por qué llevarse un mal rato. Y deja claro que no cree que sea un problema de las cofradías, porque le consta que trabajan mucho y bien para que todo salga perfecto en el desfile.

"Es un insulto para los músicos y las cofradías el comportamiento maleducado que presenta parte del público. Si eres de Zamora sabes perfectamente que estas cosas no pueden ocurrir, y si vienes de fuera, pues allá donde fueres haz lo que vieres".

"La Semana Santa es un bien de todos, que tenemos que cuidar y respetar tal y como lo hicieron nuestros antepasados para que el día de mañana sigamos orgullosos de la semana grande en la bien cercada, concluye el director de la Banda de Música de Zamora.