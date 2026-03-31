Ainhoa Arteta en la Semana Santa de Zamora: cantará un Ave María ante la Soledad el Sábado Santo

La Semana Santa de Zamora vivirá este año 2026 un nuevo hito con la actuación de Ainhoa Arteta el Sábado Santo en la salida de la procesión de La Soledad. La cantante lírica interpretará un Ave María desde un altillo instalado junto a la salida de San Juan, en las inmediaciones del Merlú, acompañada por el barítono zamorano Luis Santana.

Arteta y Santana mantienen una estrecha amistad desde hace años. De hecho, la última actuación de la guipuzcoana en Zamora capital data de marzo de 2023, en el concierto "Dos divas y un barítono", junto a Montserrat Martí Caballé y el propio Luis Santana. Un espectáculo benéfico financiado por la Diputación de Zamora en favor de Cáritas Diocesana.

Entre las composiciones musicales que sonaron en aquella ocasión hubo varios Ave María, como el de Schubert, al igual que ocurrirá este Sábado Santo en la Plaza Mayor de Zamora. La salida de la Virgen de la Soledad es uno de los instantes con mayor concurrencia de público de la procesión y esta interpretación musical aumentará el atractivo del momento.

Vuelta a los escenarios

En el año 2022, Ainhoa Arteta sufrió una septicemia a causa de la bacteria E-Coli, que casi acaba con su vida. Los médicos incluso le tuvieron que amputar varios dedos a la intérprete. Pero, tras un largo proceso de recuperación, la cantante volvió a los escenarios y se encuentra "en un momento de los más dulces vocalmente de mi vida", aseguró en una entrevista reciente.