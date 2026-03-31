efemérides
8.000 pesetas por la virgen que trajo la esperanza a Zamora
El paso del imaginero cántabro Víctor de los Ríos cumple sus bodas de brillante desfilando en la Semana Santa de la ciudad. Desde hace 75 años, la talla comprada por 8.000 pesetas y donada a la cofradía trae la esperanza a Zamora.
"He querido, sobre todo, hacer una Virgen enteramente distinta a las andaluzas. Nuestras Vírgenes, las Vírgenes de Castilla, no son muñecas vestidas, sino más bien reinas destronadas con un empaque y un señorío en todo su gesto y, sobre todo, con una tremenda y elocuente expresión muda en su rostro y en sus manos".
Las palabras del escultor cántabro Víctor de los Ríos en una entrevista en Radio Zamora con motivo de la bendición de la Virgen de la Esperanza, da pistas sobre el origen de la talla que desfila desde hace 75 años en la Semana Santa de Zamora.
La Virgen de la Esperanza llegó para completar la procesión de la tarde del Martes Santo de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis y hoy vuelve a desfilar como lo hizo por primera vez el 20 de marzo de 1951 y como lo lleva haciendo también, desde nueve años más tarde, la mañana del Jueves Santo.
El paso costó, solo la talla, 8.000 pesetas de entonces, pero a esa suma hubo que añadir complementos como la aureola, el vestido o la mesa procesional. Todo ello supuso "aproximadamente, salvo cosa especial", entre 30.000 y 35.000 pesetas, según calculó el propio Víctor de los Ríos, en las comunicaciones que intercambió entonces con la cofradía.
La talla fue una donación de Carlos Pinilla Turiño y llegó a tiempo a la ciudad por los pelos, ya que hasta cinco días antes estuvo expuesta en el Museo de Arte Moderno de Madrid. Esa y otras anécdotas de los inicios las cuentan Javier Antón y Luis Felipe Delgado en el libro "La Esperanza, 75 años ya" editado por las cofradías de Jesús del Vía Crucis y de la Virgen de la Esperanza con motivo de las efemérides, con apoyo de la Fundación Caja Rural.
Otra de las curiosidades es que los primeros años las manos de la Virgen de la Esperanza no tenían la misma disposición, ya que son articuladas y tampoco el vestido era el mismo. De hecho, el característico manto con 351 estrellas bordadas en hilo de oro y 415 perlas que decoran a lo largo de sus quince metros la tela de terciopelo verde no se estrenó hasta once años después.
La Virgen de la Esperanza, que estos últimos meses ha itinerado por la ciudad con motivo de la exposición del mismo nombre de Las Edades del Hombre, comenzó venerándose a lo largo del año en San Andrés y desde allí pasó en 1954 a la iglesia de Lourdes, donde permaneció hasta 1981 hasta acoplarse definitivamente en la Catedral.
Distintas casas para una virgen que, pese a sus lágrimas, lleva 75 años trayendo la esperanza a la Semana Santa zamorana.
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