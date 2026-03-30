Toro reprime su dolor para consolar al Santísimo Cristo de la Misericordia

Toro se reencontró en la noche del Domingo de Ramos con la penetrante mirada del Cristo de la Misericordia ante la que reprimió su dolor para consolar a la venerada imagen en su procesión por las calles de la ciudad.

En el décimo aniversario de la Asociación Parroquial del Cristo de la Misericordia, los toresanos se volcaron para arropar al Cristo de la Misericodia, tallado por Juan Barberá en el siglo XX, durante la procesión y en su preludio: el solemne rezo de las "Obras de la Misericordia" celebrado en la iglesia de San Julián de los Caballeros.

Tras la ceremonia religiosa comenzó la conmovedora procesión en la que los hermanos, ataviados con túnica negra ceñida con un cordón ocre, un escapulario y un caperuz de verdugo, ambos de color granate, acompañaron a la imagen en su lento discurrir por las calles de Toro, al ritmo marcado por la Banda La Lira.

Durante la procesión, los hermanos estrenaron hachones y de forja y, en su décimo aniversario, la Asociación Parroquial incorporó un pendón de difuntos a la comitiva.

A lo largo del recorrido y, a pesar de las bajas temperaturas, numerosos toresanos aguardaron el paso del Cristo de la Misericordia por lugares tan emblemáticos como el Arco del Postigo, en una de las noches más especiales de la Semana Santa.

De cara al futuro, la Asociación Parrroquial trabaja en diferentes proyectos como la adquisición de una nueva imagen titular, la aprobación de los estatutos y su conversión en cofradía.