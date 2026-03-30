Sigue esta noche en directo en LA OPINIÓN DE ZAMORA la retransmisión de la procesión de La Tercera Caída desde la Plaza Mayor
El periódico retransmitirá el acto central de la procesión, en el que se ora por la paz y se canta "La muerte no es el final" en memoria de las víctimas de todas las guerras
LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmitirá en directo esta tarde de Lunes Santo, 30 de marzo de 2026, el acto central de la procesión de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída.
Sobre las 21.45 comenzará la retransmisión, antes de que la procesión llegue a la Plaza Mayor de Zamora, donde se congregan todos los hermanos para cantar "La muerte no es el final" en honor a los cofrades fallecidos; un momento único de la Semana Santa de Zamora en el que se puede ver bailando al mismo paso los pasos de La Despedida, Jesús en su Tercera Caída y la Virgen de la Amargura.
A través de la web del periódico, la procesión podrá ser seguida en todos los rincones del mundo por los zamoranos en la diáspora y por todos aquellos que quieran acercarse a la Semana Santa de Zamora.
Además, a lo largo de la semana LA OPINIÓN-EL CORREO retransmitirá las siguientes procesiones:
- El Miércoles Santo (1 de abril) a las 20 horas, desde la plaza de la Catedral, el Juramento del Silencio que da inicio a la procesión del Silencio que organiza la Real Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias.
- El Jueves Santo (2 de abril) a las 11 horas, la subida de la Virgen de la Esperanza por la calle Balborraz. Otro momento emblemático de la Semana Santa zamorana, en la que la imagen tallada por Víctor de los Ríos sube la cuesta más pintoresca de la ciudad bailando La Saeta.
- En la noche del Jueves Santo (pasadas las doce de la noche), el canto del Miserere en latín desde la plaza de Viriato, dentro de la procesión de la Hermandad de Jesús Yacente.
- El Viernes Santo (3 de abril) por la mañana, sobre las 10.30 horas, la llegada a la Plaza Mayor de la Cofradía de Jesús Nazareno (vulgo Congregación), la más populosa de Zamora, con 8.000 hermanos y once pasos que recrean las últimas horas de la Pasión del señor.
- El Viernes Santo (3 de abril), la procesión de la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora en su llegada a la plaza de la Catedral, sobre las 19 horas.
Horario y recorrido de la procesión de Jesús en su Tercera Caída, este Lunes Santo
A las 20.00 horas sale de la iglesia parroquial de San Lázaro para continuar porcalle Puebla de Sanabria, calle Feria, calle El Riego, calle San Torcuato, calle Benavente, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova y Plaza Mayor (por el centro), donde se realizará el acto en recuerdo a los fallecidos de la Hermandad. Continuará por calle la Reina, calle del Corral Pintado y plaza de Santa María la Nueva, donde finalizará la procesión.
Este año el coro de la hermandad, además de entonar "La muerte no es el final" en la Plaza Mayor, estrenará una nueva pieza, obra del compositor toresano David Rivas, que entonarán en la plaza de Santa María la Nueva para dar mayor solemnidad a la finalización del desfile procesional.
Un poco de historia
La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída fue fundada en 1942 por un grupo de zamoranos excombatientes de la Guerra Civil. Adopta como emblema distintivo la cruz de San Fernando (rey zamorano, nacido en Valparaíso) rodeada por una corona de espinas. En su inicio, la Hermandad salía a las calles el Miércoles Santo y, después de diversos cambios, se afianza en la tarde-noche de Lunes Santo.
La cofradía destaca por la renovación de la iconografía religiosa de la segunda mitad del siglo XX, incorpora diversos elementos procesionales vanguardistas como una gran cruz de Yugos y una corona de espinas hecha de arados, ambas talladas por el escultor benaventano José Luis Alonso Coomonte, fallecido el pasado mes de diciembre.
Saca a las calles tres pasos: La Despedida, del cacereño Enrique Pérez Comendador; Jesús en su Tercera Caída, la imagen titular de la hermandad, expuesta al culto en la iglesia de San Lázaro, obra de Quintín de Torre, y la Virgen de la Amargura, del célebre imagiero zamorano Ramón Abrantes.
Hoy en día, la hermandad realiza cada Lunes Santo en la Plaza Mayor de Zamora su acto oración en memoria de todas las víctimas de las contiendas y como negación de las guerras y enfrentamientos entre los hombres.
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