Vuelve a ver la procesión de la Buena Muerte en la Semana Santa de Zamora 2026
La hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte cumple 52 años de emoción y recogimiento en Zamora
A las 0.00 horas empieza la procesión en la iglesia de San Vicente Mártir y seguirá por la calle de San Vicente, plaza del Fresco, calle de Mariano Benlliure, plaza Mayor, Balborraz, Zapatería y plaza de Santa Lucía, donde el coro de la Hermandad cantará el Jerusalem, Jerusalem en honor del Cristo.
El recorrido seguirá por cuesta de San Cipriano, Chimeneas, Doncellas, Moreno, Damas, Hospital, plaza de Santa María la Nueva, Motín de la Trucha, ronda de Santa María la Nueva, arco de Doña Urraca, plaza de la Leña, Ramón Álvarez, Plaza Mayor, Mariano Benlliure y plaza del Fresco, para volver a San Vicente.
En su nacimiento, junto a la Hermandad del Espíritu Santo, la Buena Muerte supuso un gan cambio tanto a nivel estético como en cuanto al sentir de la Pasión zamorana. A día de hoy, sus fieles mantienen viva la esencia de esta Hermandad no solo en la Semana Santa, sino en otros momentos como en la Cuaresma, que organizan un Triduo.
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