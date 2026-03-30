“Vamos a ponerte guapa”: cotaneros y camareras de la Semana Santa de Zamora, de la tradición familiar a la devoción personal

“Aún recuerdo el día que llegó un telegrama a casa diciendo que la Semana Santa de Zamora había sido declarada de interés turístico internacional”. Corrían las 22.00 horas de la noche cuando una Verónica Pedrero de 11 años vivió uno de los momentos que la marcarían para siempre: “Son cosas que se te quedan ahí”.

Eduardo Pedrero Yéboles tomó, en 1984, el relevo del entonces actual presidente de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Marcelino Pertejo: “Mi padre estuvo muchos años de presidente, pero por aquel entonces no tenían la infraestructura que hay ahora. Eran él y cuatro amigos”, cuenta a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. “En casa he vivido una Semana Santa muy diferente a la que vivían otras personas. Recuerdo de pequeña limpiar medallas y a mi padre escribir con la máquina por la noche”, recalca.

Verónica Pedrero prepara a la Virgen de la Magdalena / Cedida

La fe de Verónica siempre ha estado muy presente: “Tengo mucha devoción a la Soledad y a la Verónica, ya que siempre han formado parte de mi casa”. Tanto es así que su nombre y el de su hermana están relacionadas con ambas imágenes: “Cuando yo nací mi padre cargaba en la Verónica, después, la llegada de mi hermana coincidió con la época en la que mi padre pasó a cargar a la Soledad”, explica.

En la adolescencia, Verónica continúo con la tradición familiar, aunque esta vez de la mano de su tía Lita: “Empecé a acompañar a mi tía cuando tenía unos 15 años, desde entonces siempre vestíamos juntas a la Virgen de la Magdalena. Ahora, hacen seis años de su fallecimiento, pero siempre la tengo presente, sobre todo estos días. Si sigo siendo la camarera de la Virgen es en memoria de mi tía”, argumenta.

“Mi tía llevaba todo, planchaba la ropa, las combinaciones, las enaguas… Nunca me quedará como a ella, pero sigo haciéndolo como me enseñó”. Los ojos azules de Verónica se vuelven cada vez más cristalinos al hablar de su tía: “Siempre me pasa”, dice conteniéndose las lágrimas, “son muchos recuerdos acumulados”.

Es cariñosa y delicada, se le nota en los gestos, en la forma de hablar, en como describe el trabajo que tantos años lleva ejerciendo: “Cuando llego le hablo, le digo ‘vamos a ponerte guapa’, o cosas así”, añade. “Estar ahí subida con ella es una sensación que poca gente puede tener. Es cuidarla, mimarla e intentar que todo quede perfecto. Lo que más miedo me da es que con el aire se caigan los alfileres y se le pueda mover el manto o una manga. Además, la Magdalena lleva un pañuelo en la mano que no puedes sujetar demasiado porque quedaría antiestético. Así que siempre estás pendiente de que no se vuele el pañuelo”, detalla. “Yo de mi tía aprendí, entre otras muchas cosas, el cariño y la delicadeza con la que hacía todo: su persona, sus trajes, la ropa que hacía…”, añade.

Para Verónica, hay un paso que no puede faltar nunca antes de dar por terminada la imagen, y para ello, debe descender de la mesa y dejar de compartir el mismo escalón que la virgen: “Desde arriba tienes una percepción distinta, pero desde abajo puedes observar que todo está en su sitio: los dorados del vestido centrados, las puntillas del cuello, etc. Además, siempre intento que se le vea el pie, pero sin que muestre la enagua”, declara.

“Hay días que cuesta más. Sobre todo el año que falleció mi tía o cuando me tocó sustituirla, porque las camareras siempre van detrás del paso de la imagen que visten. El primer año que salí en su lugar fue muy triste”, confiesa. “Me gustaría que mi sobrina haga lo mismo, si quiere”, añade. “Ya le gusta la Semana Santa. Le dije que si quería venir a vestir a la Virgen conmigo y me dijo que sí. Me dice: ‘¿Puedo subir a coser yo también?’. Solo tiene nueve años”, dice riéndose.

Pedrero vuelve al pasado, a su infancia, para recordar que “antes valoraba muchísimo más las cosas que ahora. Creo que la Semana Santa de ahora es muy ingrata, pero soy consciente de la suerte que tengo de haber vivido una Semana Santa muy especial por la familia en la que estoy. Hemos vivido cosas que prácticamente nadie ha vivido, y me quedo con todo eso. La Semana Santa de ahora no me representa mucho. Para mí, faltan valores”, sentencia.

La Semana Santa de Zamora tiene algo especial que la gente de fuera no llega a entender, “se trata de fe, pero también de tradición y de arte”, indica Pedrero. Una percepción que no es individualista y que explica los motivos de muchos cofrades, generalmente jóvenes, que se han criado en una sociedad distinta, donde la religión es una opción y no una imposición: “En mi familia hay poquísima tradición de Semana Santa. Yo soy el raro, por así decirlo. Si tuviera que decir que hay una cofradía o una procesión que siento especialmente mía, sería esta. Yo soy del Vía Crucis y de la Esperanza. De pequeño vi las imágenes y me quedé prendido. Poco a poco me fui metiendo, me fui apuntando por amigos que también salían y al final llegué hasta aquí”, cuenta Diego Domínguez, cotanero de Jesús del Vía Crucis.

Hace tan solo tres años que Diego ocupa este cargo dentro de la Cofradía, lo que apenas es un trozo de la vida de Verónica acompañando a la Magdalena: “Empecé en el segundo año de la legislatura de esta presidencia y he ido teniendo diferentes roles dentro de la cotanería: primero observando, después aprendiendo, y luego asumiendo más responsabilidades. Hay que aprender de las personas que llevan más tiempo. La gente que tiene más experiencia te guía”, narra.

Sus inicios en este cargo, alejados de la tradición familiar, se acercaban al más puro desconocimiento: “Cuando el anterior cotanero, Sergio, me preguntó que sí quería entrar en la cotanería le dije que no sabía qué era. Sin embargo, no dudé en decir que sí”, apunta. “Yo llevo muchos años dentro de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis como hermano de fila, y todo esto viene de mucho antes, de cuando un niño de cinco años se quedó prendido al ver pasar al Nazareno y a la Virgen por Viriato”, recalca. Siempre hay presión. “Hay que hacerlo bien, tanto por mí, porque quiero que la imagen esté bien encima del paso, como por los hermanos de fila y las personas que ven la procesión”, afirma.

Hay algo que Verónica y Diego tienen en común a pesar de los años y de los motivos. Ambos hablan con las imágenes: “Cuando me quedo solo con ellas les pido que las cosas salgan bien. Es un diálogo interno, pero es raro, porque a veces te responden”, confiesa Diego. ¿Si las imágenes pudieran hablar, qué crees que dirían? Diego contesta que “siga creyendo en mí”, Verónica, que “la estoy cuidando bien”.