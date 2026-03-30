Jesús Nazareno, ya listo en Benavente para el Encuentro con la Dolorosa el viernes

Para la Cofradía de Jesús Nazareno de Benavente, el Lunes Santo suele ser sinónimo de ajustes finales en imágenes y andas. La Dolorosa llevaba ya días preparada, desde el viernes, situada sobre sus andas junto a la puerta sur de Santa María. La otra talla, la del Nazareno, que permanecía en su capilla colocado sobre una base con ruedas para facilitar su traslado hasta la mesa procesional, se ha preparado para la procesión del próximo viernes.

Preparando el Nazareno sobre su mesa procesional. / E. P.

Bajo la atenta mirada de Nines Pernía, camarera de la imagen desde hace más de dos décadas, se fue completando cada paso. Su labor, minuciosa y constante, pasa por cuidar la presentación de la talla y velar por que siempre se mantenga el respeto hacia ella, también en su exposición pública.

Cuidadosamente se han ido danto los habitulaes pasos: la subida de la talla a la mesa, la colocación de la cruz o los faroles, comprobar que el sistema luminoso funciona a la perfección o la disposición de las faldillas son solo algunos de los detalles.