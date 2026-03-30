Jesús Nazareno, ya listo en Benavente para el Encuentro con la Dolorosa el viernes
La Cofradía ultima los detalles para dejar preparadas las imágenes protagonistas de la procesión de la mañana del Viernes Santo
Para la Cofradía de Jesús Nazareno de Benavente, el Lunes Santo suele ser sinónimo de ajustes finales en imágenes y andas. La Dolorosa llevaba ya días preparada, desde el viernes, situada sobre sus andas junto a la puerta sur de Santa María. La otra talla, la del Nazareno, que permanecía en su capilla colocado sobre una base con ruedas para facilitar su traslado hasta la mesa procesional, se ha preparado para la procesión del próximo viernes.
Bajo la atenta mirada de Nines Pernía, camarera de la imagen desde hace más de dos décadas, se fue completando cada paso. Su labor, minuciosa y constante, pasa por cuidar la presentación de la talla y velar por que siempre se mantenga el respeto hacia ella, también en su exposición pública.
Cuidadosamente se han ido danto los habitulaes pasos: la subida de la talla a la mesa, la colocación de la cruz o los faroles, comprobar que el sistema luminoso funciona a la perfección o la disposición de las faldillas son solo algunos de los detalles.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- Los ganaderos zamoranos reciben las primeras ofertas a la baja en el precio de la leche: hasta 7 céntimos menos
- Seis camiones calcinados en un incendio en una empresa de transportes de Benavente
- Dos ciervos sorprenden con un tranquilo paseo matutino por Puebla de Sanabria
- Comienzan los autobuses 'búho' gratuitos en Zamora desde las diez y media de la noche: un servicio piloto para visitantes y vecinos de los barrios
- Definidos horarios y rutas de los buses lanzadera de Zamora en Semana Santa: funcionarán hasta las dos y media de la madrugada
- Una niña saharaui, en riesgo de no tener familia de acogida en Zamora
- Camino de los Arribes': la nueva ruta que invita a descubrir la riqueza del entorno de Fariza