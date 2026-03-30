Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelve a ver la Procesión de la Tercera Caída en Zamora aquíSigue aquí la procesión de la Buena Muerte en Zamora“Vamos a ponerte guapa”: cotaneros y camareras de la Semana Santa de ZamoraHorarios y rutas de los buses lanzadera de Zamora en Semana SantaEn libertad las agresoras de Miss Trans ZamoraEl Zamora CF da un paso de gigante por el play-offJesús Losada: el pregón de la Semana Santa de Zamora 2026
instagramlinkedin

Jesús Nazareno, ya listo en Benavente para el Encuentro con la Dolorosa el viernes

La Cofradía ultima los detalles para dejar preparadas las imágenes protagonistas de la procesión de la mañana del Viernes Santo

Los preparativos de Jesús Nazareno de Benavente, en imágenes

Los preparativos de Jesús Nazareno de Benavente, en imágenes

Ver galería

Los preparativos de Jesús Nazareno de Benavente, en imágenes / E. P.

Eva Ponte

Para la Cofradía de Jesús Nazareno de Benavente, el Lunes Santo suele ser sinónimo de ajustes finales en imágenes y andas. La Dolorosa llevaba ya días preparada, desde el viernes, situada sobre sus andas junto a la puerta sur de Santa María. La otra talla, la del Nazareno, que permanecía en su capilla colocado sobre una base con ruedas para facilitar su traslado hasta la mesa procesional, se ha preparado para la procesión del próximo viernes.

Preparando el Nazareno sobre su mesa procesional.

Preparando el Nazareno sobre su mesa procesional. / E. P.

Bajo la atenta mirada de Nines Pernía, camarera de la imagen desde hace más de dos décadas, se fue completando cada paso. Su labor, minuciosa y constante, pasa por cuidar la presentación de la talla y velar por que siempre se mantenga el respeto hacia ella, también en su exposición pública.

Noticias relacionadas y más

Cuidadosamente se han ido danto los habitulaes pasos: la subida de la talla a la mesa, la colocación de la cruz o los faroles, comprobar que el sistema luminoso funciona a la perfección o la disposición de las faldillas son solo algunos de los detalles.

Jesús Nazareno, ya listo para el Encuentro con la Dolorosa el viernes | E. P.

Jesús Nazareno, ya listo para el Encuentro con la Dolorosa el viernes | E. P.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents