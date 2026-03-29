Sigue aquí en directo la procesión de La Borriquita de Zamora - Semana Santa de 2026
La Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén organiza la procesión de "La Borriquita" en Zamora, un desfile infantil que este año partirá de los jardines de San Bernabé
Domingo de Ramos, el dia de los más pequeños. Cientos de niños zamoranos desfilan esta tarde por la Rúa de los Francos, Santa Clara y San Torcuato acompañando a Jesús en su triunfal entrada en Jerusarén, acompañando al paso popularmente conocido como "La Borriquita".
La procesión organizada por la Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén está abierta, además de a los hermanos de la misma, vestidos con las emblemáticas túnicas blancas con capa de raso rosa, a cuantos niños quieran sumarse vestidos de calle portando palmas y laureles.
El desfile comienza como todos los años con la bendición de palmas, pero si habitualmente lo hace desde la plaza de Santa María la Nueva, la ausencia de Museo de Semana Santa hasta que se construya el nuevo hace que el desfile parta de los jardines de San Bernabé, donde se ubica la construcción permanente que "guarda" La Borriquita y otros pasos de la Semana Santa de Zamora.
Hora y recorrido de la procesión de "La Borriquita" de Zamora
A las 17.15 horas, es bendición de palmas en la calle San Bernabé. Seguidamente, la procesión continúa por la calle San Martín, Rúa de los Francos, plaza de Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor, calle Renova, plaza Sagasta, San Torcuato, calle Benavente, calle Santa Clara, Sagasta, Plaza Mayor, calle Ramos Carrión, plaza de Viriato, Rúa de los Francos y calle San Martín, para finalizar en la carpa de San Bernabé.
Un poco de historia
La Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén se constituyó formalmente en 1948, aunque hunde sus raíces en el siglo XIII, cuando el Cabildo organizaba autos sacramentales junto a la antigua puerta del Mercadillo.
A partir del siglo XVI, la devoción se vincula estrechamente a la Orden Franciscana. Originalmente centrada en la imagen del Ecce Homo, la procesión evoluciona a principios del XIX hacia la iconografía actual de la «Borriquita».
En 1812 la invasión francesa provoca la destrucción de su convento original (el de San Francisco) lo que obliga a la antigua cofradía a establecerse en la Iglesia de la Concepción o el Tránsito. La exclaustración en 1836 motiva la marcha de los frailes, que dejan la organización en manos de la Venerable Orden Tercera.
- Los ganaderos zamoranos reciben las primeras ofertas a la baja en el precio de la leche: hasta 7 céntimos menos
- DIRECTO | Zamora CF - Pontevedra CF: sigue el partido con nosotros
- Procesión del Espíritu Santo de Zamora: el nuevo comienzo, un acierto
- Susanna Griso disfruta de la Semana Santa de Zamora
- Renfe lo ha vuelto a hacer en Zamora: Ahora no se puede volver de Sanabria en horario laboral
- Hora y recorrido de la procesión de Jesús Luz y Vida de la Semana Santa de Zamora 2026
- La suerte sonríe a Zamora: El primer premio de la Lotería Nacional cae en Los Bloques
- Un paso más para liberar la muralla en la Ronda de Santa Ana de Zamora