Sigue aquí en directo la procesión de La Borriquita de Zamora - Semana Santa de 2026

Domingo de Ramos, el dia de los más pequeños. Cientos de niños zamoranos desfilan esta tarde por la Rúa de los Francos, Santa Clara y San Torcuato acompañando a Jesús en su triunfal entrada en Jerusarén, acompañando al paso popularmente conocido como "La Borriquita".

La procesión organizada por la Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén está abierta, además de a los hermanos de la misma, vestidos con las emblemáticas túnicas blancas con capa de raso rosa, a cuantos niños quieran sumarse vestidos de calle portando palmas y laureles.

El desfile comienza como todos los años con la bendición de palmas, pero si habitualmente lo hace desde la plaza de Santa María la Nueva, la ausencia de Museo de Semana Santa hasta que se construya el nuevo hace que el desfile parta de los jardines de San Bernabé, donde se ubica la construcción permanente que "guarda" La Borriquita y otros pasos de la Semana Santa de Zamora.

Hora y recorrido de la procesión de "La Borriquita" de Zamora

A las 17.15 horas, es bendición de palmas en la calle San Bernabé. Seguidamente, la procesión continúa por la calle San Martín, Rúa de los Francos, plaza de Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor, calle Renova, plaza Sagasta, San Torcuato, calle Benavente, calle Santa Clara, Sagasta, Plaza Mayor, calle Ramos Carrión, plaza de Viriato, Rúa de los Francos y calle San Martín, para finalizar en la carpa de San Bernabé.

Un poco de historia

La Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén se constituyó formalmente en 1948, aunque hunde sus raíces en el siglo XIII, cuando el Cabildo organizaba autos sacramentales junto a la antigua puerta del Mercadillo.

David Tesfamical de las Heras

Disfruta de las mejores imágenes del pregón de la semana Santa de Zamora / José Luis Fernández

A partir del siglo XVI, la devoción se vincula estrechamente a la Orden Franciscana. Originalmente centrada en la imagen del Ecce Homo, la procesión evoluciona a principios del XIX hacia la iconografía actual de la «Borriquita».

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En 1812 la invasión francesa provoca la destrucción de su convento original (el de San Francisco) lo que obliga a la antigua cofradía a establecerse en la Iglesia de la Concepción o el Tránsito. La exclaustración en 1836 motiva la marcha de los frailes, que dejan la organización en manos de la Venerable Orden Tercera.