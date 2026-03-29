Luz Penitente: la asociación que nació para impulsar la Semana Santa de Zamora cumple 15 años de trayectoria

Todo se gestó a partir de la Semana Santa de ese año de 2011 a través de La Pasión de Zamora, uno de los foros en redes sociales que se estilaban por entonces en el que había "muchísimo movimiento" en forma de comentarios de cofrades.

Fue, recuerda el actual presidente de Luz Penitente, Óscar Antón, "un año un poco difícil. Desde fuera veíamos la Semana Santa como muy dejada, abandonada. Y entonces, a través de Guillermo, que fue otro de los fundadores, propuso la idea de crear una asociación para, desde fuera de las directivas, contactar con ellas para exponer las inquietudes que nosotros teníamos y si acaso hacer alguna actividad".

El empuje de apenas una decena

Pasada la Semana Santa, un grupito que no llegaba a la decena de personas se juntó en el Café Zodiac, "y ahí redactamos los estatutos". Se eligieron los cargos directivos, con Ana Teresa Pérez de primera presidente, y ahí empezó una aventura que lleva funcionando la friolera de 15 años. Y que se mantiene, a pesar de que ha habido cambios "muy positivos" en la vida interna de muchas cofradías que, ahora sí, tienen más inquietudes y realizan más actividades.

"Los primeros meses fueron complicados porque, lo típico de Zamora, se crea algo nuevo y enseguida te van a atacar sin saber qué vas a hacer. Y fue en la Semana Santa de 2012 cuando empezamos a hacer algunas actividades", rememora Antón.

Difusión y encuentros

Empezó la difusión el redes sociales, encuentros con las directivas ("la primera que nos tomó en serio fue Isabel García, de Nuestra Madre") y poco a poco Luz Penitente ha ido haciendo camino siempre con trabajo, propuestas llevadas a la práctica y con la vista puesta en el futuro semanasantero, los niños.

Visita infantil al Museo de Semana Santa de Zamora. / Cedida

"El Certamen de Cornetas y Tambores es una de las actividades más importantes que ha realizado la Asociación Luz Penitente en estos 15 años de vida. En este evento la asociación ha contado con todas las bandas de Zamora capital, y con bandas emblemáticas de otros puntos de la provincia como Villaralbo, Morales del Vino, Benavente o Toro. Incluso podemos decir que han venido también de varios puntos de Castilla y León como Salamanca, Valladolid, León o Burgos", destaca Antón.

La importancia de la música

El pasado año, por ejemplo, "la asociación se centró en homenajear la figura de don Ramón Álvarez a través de actividades como proyecciones de documentales, conferencias, exposiciones y un magnífico concierto homenaje que tuvo lugar en el Teatro Ramos Carrión junto con la Banda de Música de Zamora, la Banda Maestro Nacor Blanco y Claudia Reguilón al piano", recordaba el presidente durante una intervención pública en el propio teatro, rememorando los tres lustros de Luz Penitente.

El hilo conductor de la entidad, que cuenta con unos 65 socios activos (más de un centenar de número), ha sido la promoción de la Semana Santa de Zamora con conferencias, mesas redondas, un podcast de radio, exposiciones, recitales poéticos, carteles y spots promocionales, calendarios, itinerarios, documentales, series online, conciertos o visitas guiadas al Museo de Semana Santa.

En la Feria Cofrade de Medina del Campo / Cedida

Un dato anecdótico: los últimos visitantes del extinto Museo de Semana Santa fueron un grupo de niños que hicieron un recorrido guiado por el propio Antón.

Representante de la Semana Santa zamorana

Luz Penitente ha representado a la Semana Santa de Zamora en dos ocasiones en la Feria Mundo Cofrade de Medina del Campo, ha participado en exposiciones en Andalucía con sus carteles y aparecido en medios de comunicación nacionales.

De sus actividades, quizá las más conocidas sean el mencionado Certamen de Cornetas y Tambores don Francisco Carricajo y las visitas guiadas al Museo de Semana Santa, algunas de ellas son las realizadas a la plantilla del primer equipo del Zamora Club de Fútbol, a la Asociación de Sordos o a personas con visibilidad reducida de la ONCE, esta última en colaboración con la Real Cofradía del Santo Entierro.

Pero las más destacadas son las realizadas a los niños: han llegado a ir por los colegios a enseñar la Semana Santa y convocan cada año un concurso de dibujo que ha llegado a recibir 400 obras. Y es que la Semana Santa, es, entre otras cosas, un mundo atractivo para la infancia.