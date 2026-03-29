Jesús Losada reivindica la “identidad singular” de Zamora en su pregón de Semana Santa

El Teatro Ramos Carrión se llenó para escuchar el pregón de Semana Santa, cita que marca el inicio oficial de estos días de Pasión.

Autoridades, representantes de las cofradías, personajes de la política, la economía y la sociedad zamoranas se reunieron para descubrir todo lo que tenía que contar Jesús Losada de una Semana Santa que ha vivido desde niño, aprovechando su condición de pregonero para realizar un discurso reivindicativo y social.

Hermano de cuatro cofradías (Siete Palabras, Cristo de las Injurias, Jesús Yacente y Santo Entierro), invitó a quienes viene de fuera “a disfrutar con los cinco sentidos y dejarse sorprender por el legado de nuestras imágenes, admirar nuestra identidad tan diferente a otras semanas santas de nuestra geografía española, una identidad tan singular, tan distinta y tan única, como es una huella dactilar”, comparó.

Apoyo a la Zamora rural

Además de hacer un recorrido íntimo por cada una de las hermandades que desfilan por las calles de Zamora desde el Viernes de Pasión hasta el Domingo de Resurrección, Losada no quiso perder la oportunidad de defender desde la Zamora rural hasta la posición de las mujeres en la Semana Santa de la ciudad. “Hay otra pasión, otra muerte y otra resurrección en la provincia de Zamora, que se representan a lo largo y ancho de nuestras comarcas y me gustaría también resaltar por la importancia que tienen, desde Bercianos de Aliste hasta Toro, desde Fermoselle hasta Benavente, desde Fuentesaúco hasta los pueblos de la frontera con Portugal”, enumeró.

Pueblos, según describió “sometidos al azote de la emigración, el éxodo rural, engullidos por las violencias más ancestrales, donde todavía existe ese rango de respeto, de bonhomía, de gratitud hacia los otros, palabras quizá que en otros lugares ya no se saben pronunciar”, describió.

La mujer en la Semana Santa

Las mujeres también tuvieron un lugar destacado en el pregón de Losada, subrayando todo lo conseguido hacia la igualdad en las cofradías, con la Hermandad de las Siete Palabras como abanderada, siendo la primera en dejarlas desfilar con túnica y caperuz.

“Afortunadamente, la igualdad de género se va equiparando en nuestras procesiones”, sonrió.

Tampoco se olvidó de la dramática actualidad social con guerras “de imágenes terribles que llevamos contemplando desde hace mucho tiempo, cuya música de fondo no es otra que el estallido de las bombas, el ruido y el grito de la desesperación “, describió. “Allí muere Jesús, no lo olvidemos, y muere por esta humanidad que algo está o estamos haciendo mal. A pesar de ello, nos queda la esperanza viva de la resurrección”, finalizó.

El público agradeció este pregón 2026 con un sentido aplauso que Jesús Losada quiso compartir con David Rivas, Barandales de Honor de esta edición, a quien le hizo subir al escenario para recibir este calor del público zamorano.