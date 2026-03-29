Jesús Losada, pregonero de la Semana Santa de Zamora 2026: "El Museo tendrá que generar actividad durante todo el año"

En el Teatro Ramos Carrión, el semansantero Jesús Losada anuncia hoy, Domingo de Ramos, la Semana Santa de Zamora ante. El poeta y escritor, hermano de cuatro cofradías, aboga por la unidad y por dotar de actividad cultural al Museo como epicentro de la vida cofrade.

¿Cuál es su primera vivencia vinculada a la Semana Santa de Zamora?

Llevo 50 años desfilando en las cuatro hermandades de las que soy cofrade. Pertenezco a las Siete Palabras, al Silencio, al Yacente y al Santo Entierro, de las que he sido mayordomo. Mis primeras vivencias fueron saliendo con la palma el Domingo de Ramos. Tengo recuerdos con los amigos de la infancia, del colegio, que nos compraban las madres las palmas y salíamos. Y luego, pocos años después, ya empecé a ser cofrade, primero en las Siete Palabras.

¿Por qué eligió las Siete Palabras?

Porque mi hermano era de los universitarios que crearon y fundaron la cofradía en el año 68.

O sea que en casa lo vivió...

No, solo por mi hermano, el resto de mi familia no ha sido nunca muy semanasantera. Mi hermano sí estuvo implicado. Era el momento de los universitarios, era el año 68, del que hablo también en el pregón, de todas aquellas pintadas que había en las paredes de la Universidad de la Sorbona. Desde el año 75, que ya mi hermano se fue fuera de Zamora , empecé a salir en esa hermandad. De hecho, tengo el número 25 en el recibo que ha llegado este año. Sé que el primer año que procesioné fue en el 75 porque tengo una fotografía donde estaba la televisión en blanco y negro y me acuerdo que compramos la televisión en color cuando se murió Franco.

La entrada de mujeres

Usted vivió desde dentro de la hermandad la entrada de las mujeres, un acceso que en otros puntos de la geografía nacional todavía se niega.

Sí, el año de entrada de las mujeres fue en el 88, que fui entrevistado, me acuerdo, por una televisión belga porque yo hablaba francés. El equipo se desplazó porque se rompía y también porque se llevaba a cabo el concilio Vaticano II, en lo que dice en la encíclica "Gaudium et Spes". Estuve realmente muy vinculado la Hermandad de las Siete Palabras en los años 70 y 80 junto a mis amigos. De hecho, pronuncié las Palabras en el año 2007. Incluso durante muchos años he cargado, primero, con las palabras y algún año con los crucifijos porque los crucifijos se incorporaron en el año 1983.

"El Museo tendrá que generar actividad durante todo el año". / Alba Prieto

¿Cómo accedió al Yacente?

Eso fue muy divertido. Mi hermano salía en las Siete Palabras y en el Yacente y era mi ilusión salir también. Yo iba a apuntarme a la joyería de Alba que, recuerdo que le decía a mi madre, "no, este niño es muy pequeño" (se sonríe). Y al año siguiente volvía con ella y me ponía de puntillas delante del mostrador para que viera que ya había crecido. Y aun así el primer año que salí fue en el año 1975, con trece. Es la hermandad en la que sigo saliendo.

Hermano de más cofradías

Luego vino el Silencio.

En el Silencio me apunté porque era una cofradía de por la tarde, y como ya salía en el Martes Santo y en el Jueves, pues me apunté ya que en Las Capas no se podía. Además, siempre me impresionó la majestad trágica del Cristo de las Injurias cuando iba a la Catedral. Y al Santo Entierro pertenezco gracias a mi abuela. Fue ella quien me apuntó cuando estaba en el instituto, en mi juventud.

Todos tenemos que ir remando en la misma dirección para fortalecer la musculatura de nuestra Semana Santa y no dejarla esclerotizar

Usted ha estado viviendo muchos años en el extranjero, ¿qué le ha hecho seguir perteneciendo a todas?

Sigo en todas las cofradías como hermano de fila. He estado prácticamente casi diez años fuera de Zamora. Primero como estudiante, cuando estaba en Italia o en Portugal siempre venía en estas fechas para desfilar en las procesiones, pero luego ya cuando estuve de profesor en la universidad en La India o en República Dominicana o bien en Costa Rica, era mucho más complicado venir porque solo tenía cuatro días de vacaciones. Sigo vinculado porque tengo ese sentimiento. Ese sentimiento que no es puramente teológico o religioso, sino que también se conjuga con esa identidad nuestra zamorana y ese mundo de imágenes y con ese patrimonio cultural que tenemos.

Fiel a un sentimiento

¿Qué es para Jesús Losada la Semana Santa?

La Semana Santa fundamentalmente para mí es ser fiel a un sentimiento que llevamos dentro. Eso lo puedes conjugar con otro tipo de verbos. Es ser fiel a ese sentimiento que todos llevamos dentro, que en definitiva, esa es la fe. La fe es ser fiel a un sentimiento íntimo que tú tienes para con Dios, y a mayores de eso, es la estética de nuestra Semana Santa, de nuestra identidad zamorana que es como una huella dactilar, es tan singular que no hay ninguna otra en el mundo como la nuestra.

Usted que conoce otras celebraciones y que ha vivido otros tiempos de la nuestra, ¿qué añora?

Me da lástima que no todos los presidentes sobre los que recae el peso de cada una de las cofradías y hermandades remen en la misma dirección. Que no seamos conscientes de que nuestra Semana Santa es una Semana Santa con un copyright absolutamente distinto al de otras. Que nuestra Semana Santa es completamente y diametralmente opuesta a cualquier otra. Por otro lado, tengo un punto de esperanza de que cuando esté en marcha el Museo será el epicentro por el que tengan que pasar todas las cofradías y que, a partir de ahí, se pueda ser consciente de que todos tenemos que ir remando en la misma dirección para fortalecer la musculatura de nuestra Semana Santa y no dejarla esclerotizar, que, a veces, puede pasar. Y puede pasar también porque muchas veces se mira más a la función externa de las cofradías que hacia lo que es verdaderamente el corazón que late en cada una de las hermandades. A veces nos distraemos más en lo estético que en lo que son cuestiones de lo espiritual.

Mucho más que un museo

Y, ¿qué mejoraría?

Le he dado muchas vueltas, evidentemente, durante este tiempo a este tema con motivo del pregón, yo creo que el museo no tiene que ser en sí un museo para albergar los objetos, los pasos... sino que el museo tiene que ser además la herramienta que genere durante el año una serie de programaciones, que no sea solo para ver la Semana Santa, sino que genere una serie de programaciones adecuadas. Un museo como el de Semana Santa, tan importante como va a ser, debería de ir acompañado con buenas programaciones culturales, literarias, ciclos musicales, por ejemplo, y darle un sentido todo el año. No que solo lleguemos en Semana Santa y el Jueves de Dolores empecemos ya a ser todos cofrades, sino ser cofrade todo el año, pero ser cofrade ya no solo me refiero en el ámbito espiritual, sino ser conscientes y tener la conciencia de ser cofrade durante todo el año.

¿Qué supone para usted ser pregonero el Domingo de Ramos en el Teatro Ramos Carrión, hablar de la Pasión ante los semanasanteros en Zamora?

Me supuso, sinceramente, una enorme alegría y una responsabilidad grande, no cabe la menor duda. Es verdad que yo lo fui ya en el año 2010 en Madrid. Los cimientos del pregón estaban ya más o menos construidos, aunque la mirada en estos momentos de la realidad social que nos ocupa es absolutamente y diametralmente opuesta a la de entonces. Quedan injertados en este pregón todos los momentos que hemos estado viviendo mientras lo están construyendo, es decir, con un telón de fondo como son los conflictos y como es la guerra, que están injertados en cada una de las secuencias de mi pregón.

¿Cómo será?

Será secuencial porque quería hacerle un guiño a todas las cofradías porque todas merecen que se hablen de ellas y todas se merecen todo el respeto. Además, no podemos olvidar que nuestra Semana Santa de Zamora tiene su importancia en esas imágenes que procesionan, pero que también puede haber una relación con todo ese problema que estamos viviendo. Va a ser un pregón reivindicativo desde lo social, primero porque estamos situados en un rincón del mundo al que nadie atiende, y eso lo estamos viendo. Mi pregón no es político, no quiero que lo subrayen como un pregón político, sino como un pregón profundamente lírico, que lo va a ser, y eminentemente social porque es un momento, el que estamos viviendo, donde no podemos girar la cabeza para otro lado y hay que mirar la realidad de frente. Esa realidad está injertada en el pregón y está injertada también en cada una de las secuencias y de los pasos de nuestra Semana Santa. En estos momentos estamos viendo imágenes de la guerra de Ucrania que me recordaban a Nuestra Madre cuando sale de San Vicente y comienza el camino con un hijo muerto entre sus brazos, que es Cristo, también estamos viendo en un jardín de pólvoras y cascotes madres con sus hijos muertos en sus brazos. El negro que lleva la palangana es un hombre que cruzó el Mediterráneo y que ahora ya tiene papeles. Es un pregón muy pensado y reflexionado en el que he querido conjugar evidentemente la tradición de la Semana Santa de nuestra ciudad, la identidad, y que sea secuencial porque tienen que tener cabida todas las cofradías. La despedida de Jesús a su madre. El dolor de María porque siente que su hijo se va en el Gólgota con una estación de tren y de autobuses de donde han partido y parten muchos zamoranos... juego conjugando la identidad de Zamora. Conjugo la emoción con el pensamiento y los momentos con guiños, está muy trabajado porque creo primero en la labor del orfebre, creo en la labor del poeta y del escritor como orfebre que talla la palabra, como el imaginero talla las imágenes.

Apegado a la provincia

Usted está muy vinculado al medio rural, ¿aparece en su pregón?

Sí, hago mención a las Semanas Santas de los pueblos en el pregón. Desde Bercianos de Aliste hasta Toro, desde Fermoselle hasta Benavente. Son pueblos con una gran riqueza etnográfica, huella de nuestra identidad. Pueblos del olvido que viven su propia pasión durante todo el año.

¿Una imagen de Semana Santa?

La Soledad, porque mi madre la acompañaba.

¿Y un sonido?

" Mater Mea".

Un momento...

Si tuviera que quedarme con un instante, que siempre he tenido presente aunque haya estado a miles de kilómetros, es cuando pasa el Cristo Yacente dando la vuelta a la plaza de Viriato y se está entonando el canto de la Misericordia, el canto 50. Es el momento que llevo tatuado en mi corazón.

La Semana Santa de Zamora es…

Una seña de identidad.

La Semana Santa de Zamora no es…

La parte más lúdica que algunos se creen que es.