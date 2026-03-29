David Rivas, Barandales de Honor2026: Un músico orgulloso de ser profeta en su tierra

"El verdadero premio es el cariño de la gente y el sentirse, como yo lo hago, profeta en mi tierra", aseguraba el compositor toresano David Rivas tras recoger el Barandales de Honor 2026 por todo lo que, musicalmente, ha aportado a la Semana Santa zamorana.

La lista de agradecimientos por este premio comenzaba por la propia Junta pro Semana Santa "al pensar en mi persona como merecedor de este honor, uno de los más grandes en mi carrera, como zamorano, toresano y semanasantero", subrayó Rivas, y continuó por "todos los cofrades y personas que, de una u otra manera, componen esta Semana Santa".

Arriba, David Rivas agradece el Barandales de Honor. Izquierda, el obispo de Zamora,Fernando Valera, entre el subdelegado Ángel Blanco e Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta.

Aprovechó también a compartir este reconocimiento con sus padres, su familia y, "como toresano, también con mi pueblo, donde empecé a hacer mis pinitos musicales y que hoy, estoy convencido, estarán muy contentos, igual que yo".

Agradecido a los músicos

Con la humildad que le caracteriza —a pesar de su abultado currículo y los múltiples premios y reconocimientos que atesora—, Rivas quiso tener unas palabras para los intérpretes de sus composiciones. "Como compositor, puedes tener quinientas obras, pero siempre necesitamos de los maestros, de las maestras, de los músicos que deciden que tu pieza esté en su atril. Son los que hacen que lo que nosotros escribimos en la soledad de nuestro estudio, sobre un papel, cobre vida", explicó.

El compositor toresano tocó varias piezas durante el pregón de Semana Santa. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Por eso, deseó que este Barandales de Honor, "aunque me lo dan hoy a mí, también ellos lo sientan un poco como suyo. Sin todos los músicos que me he encontrado a lo largo de mi carrera, no estaría aquí recibiendo este inmenso honor", aseguró el toresano, quien finalizó haciendo un llamamiento para que la música siga moviendo los corazones de todos, "más todavía en estos tiempos convulsos". Para que, entre todos, "granito a granito, hagamos que la Semana Santa de Zamora siga siendo la mejor Semana Santa del mundo", finalizó, con un gran aplauso de todos los presentes.

Este sentimiento también había sido expresado por el presidente de la Junta pro Semana Santa, Israel López, cuando señaló, en el inicio del acto en el Teatro Ramos Carrión, que en Zamora estos días de pasión no solo se refieren a hablar de tradición, "sino de identidad, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que estamos convocados a seguir siendo".

Cierre del obispo

Como es habitual, las últimas palabras de este acto —tras el pregón de Jesús Losada— las pronunció el obispo de Zamora, Fernando Valera, quien invitó a todos los presentes a vivir estos días de una forma especial. "En Zamora, lo sabemos bien: el misterio no se mira, sino que se admira; no se observa, sino que se contempla. Porque, ante el misterio, no hay distancia de extraños, sino respeto sagrado, porque el misterio nos lleva y nos envuelve", aseguró.

Un músico orgulloso de ser profeta en su tierra

De ahí que comparara a Zamora con José de Arimatea, "que coge el cuerpo de Cristo, participa en su descenso y que ascenderá después para siempre". Una ciudad que "atravesada por la pasión de Jesús, se abre al mundo entero, se hace casa abierta, mesa compartida, lugar donde el mundo se muestra para todos", describió.

Finalizó dando las gracias a Jesús Losada por su pregón de este año, a David Rivas por su música "que pone la melodía en nuestras calles" y a todos los desfiles, sentimientos y una ciudad que "hacen posible esta Semana Santa".