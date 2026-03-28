Susanna Griso disfruta de la Semana Santa de Zamora

La Semana Santa de Zamora es vista y disfrutada a nivel nacional, y recibe asistentes de todos los destinos del país. Una de esas visitantes ha sido la periodista Susanna Griso, quien ha disfrutado de un agradable paseo por la colección permanente en el Parque de San Bernabé, en la que se encuentran almacenados los pasos de la Semana Santa a la espera de que finalicen las obras del Museo.

La presentadora se dejaba ver y posaba junto a miembros de la Cofradía del Santo Entierro, entre ellos, el presidente. Algunos de los pasos que visitó y los que aparecen en la fotografía son "El desprendimiento" y "La Lanzada", de Ramón Álvarez; y "El descendido", de Mariano Benlliure.

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Las obras constituyen algunos de los pasos más especiales del Santo Entierro, y también de la Semana Santa Zamorana.