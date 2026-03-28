El sacerdote zamorano Rogelio Prieto Girón pronunciará el Sermón del Descendimiento en Bercianos

El veterano sacerdote zamorano Rogelio Prieto Girón será el encargado de pronunciar el Sermón del Descendimiento del Viernes Santo en Bercianos de Aliste, uno de los ritos más antiguos de la Semana Santa en la Diócesis de Zamora pues ya tenía gran relevancia durante la época en que las antiguas Vicarías de Aliste y Alba pertenecían al Arzobispado de Compostela.

Así lo ha decidido la hermandad penitencial del Santo Entierro de Bercianos presidida por Juan Lorenzo Blanco a propuesta de su capellán José Alberto Sutil Lorenzo que es quien se encarga de buscar el predicador. Para cualquier religioso es un honor ofrecer el Sermón del Descendimiento en Bercianos. Los últimos en tener tal honor fueron los sacerdotes Pedro Faúndez Mayo en 2025 y Teo Nieto Vicente en 2024.

Rogelio Prieto Girón nació el día 12 de diciembre de 1936 en la localidad de Cubillos del Pan donde pasó parte de su infancia siendo uno de los "niños de la guerra". Vino al mundo en el seno de una familia cristiana, trabajadora y honrada y aprendió donde se funda la dicha más perfecta. Allí creció feliz pues, aunque en aquellos tiempos dispusiese de pocas cosas materiales siempre tuvo el inmenso cariño de sus padres, orgullosos de él, que se entusiasmaban al verle corretear por el corral adelante y corral atrás con el tamboril de hojalata que le habían traído los Reyes Magos. Poco podía imaginar aquel niño de la Tierra del Pan cuando se convirtió en emigrante camino del Seminario que estaba llamado a ser unos de los sacerdotes más emblemáticos de Zamora.

Destinos

Uno de los momentos más felices de su vida llegaba el día 17 de julio de 1960 cuando era ordenado presbítero por el Obispo de la Diócesis de Zamora Eduardo Martínez González que ejerció el cargo desde 1951 hasta 1970. Entre sus destinos para ejercer su ministerio sacerdotal estuvieron primero las parroquias de Benavente y Toro. En 1984 llegaba a Nuestra Señora de Lourdes una de las parroquias más carismáticas de Zamora capital.

Fue el 1960 un año de muchas ordenaciones sacerdotales, ocho en la Diócesis de Zamora: Gabriel Benavente Ferrero, Nemesio Casado García, Rufino de Castro Barrios, Nazario Diego Iglesias y Sotero Manso García (2 de abril), Tomás Osorio Burón (17 de abril), Pablo Castaño Castaño (26 de junio) y Rogelio Prieto Girón (17 de julio).

esenclavo de Cristo crucificado en Bercianos de Aliste. / Ch. S.

Allí, en la iglesia de Lourdes, bautizó a José Alberto Sutil Lorenzo, estando presente en su confirmación y en su primera misa: "Para mí ha sido como mi padre en la fe. Cuando yo me planteaba la vocación, me preguntaba pues yo podría ser como don Rogelio. Él ha estado en el origen de la vocación de muchos sacerdotes, en mi caso fue un sacerdote de referencia en los momentos más importantes de mi vida con una presencia discreta pero efectiva. Luego ha sido un gran hombre en la Diócesis de Zamora, don Gregorio, don Casimiro y don Fernando que ha sido el que le ha nombrado canónigo ahora, siempre le han tenido mucho afecto. No en vano ha sido el párroco de la parroquia de Lourdes que ha sido un seminario de vocaciones, hasta nueve sacerdotes hemos salido de allí".

Ha tenido responsabilidades en el mundo de la educación de la enseñanza, muy querido en Zamora y también muy generoso porque también gracias a él se ha ido restaurando los retablos de la iglesia de Cubillos gracias al patrimonio familiar que ha puesto a disposición y se ha ido embelleciendo el templo de su pueblo.

Parroquia de Lourdes

Pasados 41 años de su llegada, tras su jubilación figura como cura de dicha iglesia donde cada día oficia la misa a las 12 de la mañana, atendida también por los sacerdotes Héctor Galán Calvo, Narciso Jesús Lorenzo Leal y Sylvere Munyangabire. La parroquia de Lourdes cuenta con 6.836 feligreses.

Fue Vicerrector del Seminario Mayor, así como director de la Residencia Colegio Menor y Centro de Orientación Vocacional San Atillano. Sus últimos servicios en activo fueron como Vicario Episcopal de Enseñanza y Educación en la Fe, labor diocesana que compartió con la de párroco de Lourdes.

Una de sus pasiones fue siempre la escritura que han dado como fruto numerosos libros como "Comienzo a escribir una pequeña historia", "La Eucaristía, Fuente de Vida", "Un canto a la vida: cómo orar" y "El don de la Trinidad: teología para el Pueblo".

El Sermón del Descendimiento será como así ha sido durante siglos uno de los momentos álgidos de la Semana Santa y del Viernes Santo. Por la mañana a las 12 horas tendrá lugar los Santos oficios. A las 16.30 horas José Alberto Sutil Lorenzo como capellán de la Hermandad Penitencial se dirigirán a los penitentes que instantes después saldrán entonando el sobrecogedor "Perdón oh Dios Mío / perdón y clemencia / perdón indulgencia / Perdón y Piedad".

Ya con los penitentes junto a Cristo Crucificado Rogelio Prieto Girón iniciará el Sermón del Descendimiento que dará paso al Desenclavo y la entrega del Crucificado a la Virgen Dolorosa para iniciar el sobrecogedor Santo Entierro con los penitentes ataviados con su túnica blanca.