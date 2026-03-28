Sábado de Pasión en Zamora: Sigue en directo la procesión de Jesús, Luz y Vida

Ya es Sábado de Pasión y la ciudad de Zamora está llena de gente, entre los zamoranos de la diáspora que han vuelto a sus hogares y los turistas que se acercan a disfrutar de la Semana Santa y de las Edades del Hombre.

Precisamente por la exposición, la procesión de hoy, de la Hermandad de Jesús, Luz y Vida, sale a la calle con un recorrido diferente, pues en lugar de partir del templo catedralicio, ocupado con la exposición, saldrá del Convento del Tránsito, en la Rúa de los Francos. La procesión se dirigirá al mismo lugar que todos los años: el cementerio de San Atilano, para llevar a cabo la ofrenda y el acto en recuerdo a todos los fallecidos.

David Tesfamical de las Heras

A las 20.00 horas comenzará el desfile procesional del convento del Tránsito, para proseguir por rúa de los Francos, plaza de Viriato (solo paso), plaza de Claudio Moyano, calle Eduardo Barrón, plaza de San Cipriano, cuesta de San Cipriano, plaza de Santa Lucía, calle Puente, puente de Piedra (cruzándolo), calle Cabañales, rotonda del Cementerio, para entrar en el aparcamiento del Cementerio San Atilano, donde tendrá lugar el acto de recuerdo por todos los fallecidos. Una vez finalizado este, regreso por rotonda del Cementerio, calle Cabañales, puente de Piedra (cruzándolo), calle Puente, plaza de Santa Lucía, calle de los Herreros, calle Alfonso XII, calle Ramos Carrión, plaza de Viriato (sin dar vuelta), calle de Barandales y plaza de Santa María la Nueva, donde se dará por finalizado el recorrido procesional.

Esta es la hermandad más joven de la Semana Santa de Zamora. La Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús Luz y Vida fue fundada en el año 1988, efectuando su primera procesión en marzo de 1989.