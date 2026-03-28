La Pasión por las "Holy Cards" de la Semana Santa de Zamora se vive en la calle

Los aficionados a las colecciones vinculadas a la Semana Santa vivieron este sábado un nuevo capítulo con la primera de las quedadas oficiales de quienes se han marcado el reto de completar el álbum de cromos de la Semana de Pasión de Zamora.

Las denominadas "Holy Cards", la colección de cromos tipo estampita que constituye una de las novedades de la Semana Santa de 2026, en apenas cuatro días que llevan a la venta, ya han despertado el furor de algunos semanasanteros de pro.

Hubo entre los asistentes a la quedada celebrada en la plaza de Sagasta quienes llegaron con el álbum casi al completo, con 485 de los 486 cromos de la colección y consiguieron en ella el que les faltaba. También se dio un caso de quien llegó con los deberes hechos y pudo presumir de tener ya completa la colección de estampas de la Semana Santa de la ciudad, que incluye también algunos cromos reservados a otros desfiles singulares de la provincia.

Coleccionistas congregados en la plaza de Sagasta en el intercambio de cromos. | ALBA PRIETO

Además de decenas de mayores, durante las dos horas en las que permaneció instalada la carpa de la quedada, también se dieron cita cerca de medio centenar de niños y niñas que tuvieron la oportunidad de tachar algunos de los números que les faltaban e intercambiarlos por los cromos que tenían repetidos.

A lo largo de la mañana, con el fin de animar la quedada, también se sortearon diversos regalos relacionados con la colección de cromos, desde sobres gratuitos hasta calcetines exclusivos de la Semana Santa. Para próximos años quedarán los juguetes semanasanteros, que los promotores del álbum tienen en cartera como próximo proyecto, con el fin de que los niños, además de jugar a completar el álbum, puedan hacerlo a los desfiles de Semana Santa con muñecos y pasos de juguete.

Por el momento, todas las miradas se centran en las "Holy Cards", una colección cuyos sobres se pueden adquirir en kioscos de la ciudad y en algunas de las cofradías de la Pasión.

Participantes en la quedada de «Holy Cards». | ALBA PRIETO

Además, en las quedadas como la celebrada este sábado, se pueden conseguir de forma gratuita contestando algunas preguntas. Así, a los asistentes se les interrogó sobre cuestiones que, a priori, son fáciles de contestar para un semananasantero zamorano de pro: ¿Qué Virgen de la Semana Santa se guarda en la iglesia de San Juan? ¿De dónde sale la procesión de las Siete Palabras? ¿Cuántas procesiones hacen un descanso en medio del desfile? Quienes respondían a esas preguntas con "La Soledad", "la iglesia de la Horta" y "tres, Jesús Nazareno, Vera Cruz y Santo Entierro" se llevaban de regalo más cromos para su colección. Y así hasta decenas de preguntas listas para incentivar el conocimiento de la Semana Santa de Zamora entre los aficionados al coleccionismo de cromos tipo carta.

También hubo premios dejados exclusivamente al azar, sin necesidad de demostrar conocimientos de la Pasión, ya que todos los participantes en el intercambio de cromos recibía un número, y entre ellos después se sorteaban sobres, calcetines y, como premio mayor, una caja entera de 50 sobres, suficientes para acudir a otras cuantas quedadas.

Uno de los animadores del evento, Roberto González "Rodax", ha agradecido la buena acogida de la quedada y ha prometido que habrá más, aunque después de Semana Santa. Después de todo, el coleccionismo puede extenderse más allá de esas fechas simbólicas y son muchos los zamoranos que viven la Pasión, no solo una semana, sino los 365 días del año.

Del álbum a la APP

Este año Zamora ha sido, junto a Salamanca y Zaragoza, una de las tres únicas provincias de fuera de Andalucía que cuentan con colección de cromos "Holy Cards".

El álbum de Zamora, además de los escudos, pasos, trajes y detalles de todos los desfiles procesionales de la ciudad, incluye también apartados específicos dedicados a la Semana Santa de Fuentesaúco, Toro, Bercianos de Aliste y Benavente. Para facilitar el intercambio de cromos existe una aplicación para dispositivos móviles, "estampitapp", que permite encontrar en la zona otros coleccionistas y los cromos que se pueden intercambiar con ellos.