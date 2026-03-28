Ya están aquí las nuevas normas del Viacrucis de los Herreros con motivo del 34 aniversario de la Asociación.

Con motivo de su 34 aniversario, el Viacrucis de los Herreros refuerza su identidad limitando la participación exclusivamente a su recorrido oficial el martes 31 de marzo a partir de las 18:00 horas.

"Con el objetivo de preservar la esencia y el carácter original de esta celebración", anuncia la Asociación de Hosteleros de la calle de los Herreros, que "se ha decidido que el Viacrucis se desarrolle exclusivamente en el recorrido oficial de la calle de los Herreros, siendo este el único itinerario válido", sentencian.

Como consecuencia de esta decisión, "únicamente participarán los establecimientos hosteleros ubicados dentro de dicho recorrido y pertenecientes a la asociación", declaran.

De tal manera, la Asociación, dirigida por Rafael Lorenzo, presidente de los Hosteleros de Los Herreros, ha informado de las siguientes medidas organizativas:

No se admitirán cartillas procedentes del exterior ni que no sean oficiales de la Asociación de Hosteleros de los Herreros. No se sellarán cartillas ajenas al evento oficial. No se rellenarán vasos que hayan sido adquiridos fuera del circuito establecido en las condiciones oficiales. Cada participante recibirá un vaso oficial gratuito, serigrafiado con un nuevo logotipo diseñado para esta edición, así como la cartilla necesaria para completar el recorrido. En caso de que algún asistente utilice un vaso externo, las consumiciones podrán ser servidas, pero se aplicará un precio distinto al consensuado oficialmente para el Viacrucis.

¿Por qué se han tomado estas medidas?

Esta decisión responde al propósito de “centrar la fiesta en su calle”, tal y como ha señalado el presidente de la Asociación. Desde la organización se insiste en la importancia de evitar la dispersión del evento fuera de su ubicación original, garantizando así su identidad y tradición.

La Asociación subraya de manera expresa que "ni desea ni permite que esta celebración se extrapole fuera de la calle de los Herreros", siendo estas medidas parte de una estrategia clara para conservar el Viacrucis en su ubicación original, única y exclusiva.

¿En qué consiste el Viacrucis de los Herreros?

El denominado “Viacrucis de los Herreros” es una actividad de carácter lúdico que toma prestado el nombre de la tradición religiosa, pero cuya naturaleza es completamente distinta. Este evento consiste en un recorrido festivo en el que los participantes van realizando “estaciones” de bar en bar, consumiendo bebidas como chatos, calimochos o cañas en cada uno de los establecimientos adheridos.

Se trata de una iniciativa orientada a dinamizar la hostelería y fomentar la convivencia. El Viacrucis discurrirá por los distintos establecimientos asociados de la calle de los Herreros. Algunos locales no podrán participar debido a que su actividad está orientada principalmente a la restauración y no disponen de licencia para la venta de bebidas alcohólicas.

Ampliación de horarios

La calle de los Herreros está considerada como la vía más emblemática de la ciudad para el ocio. Situada en el centro de Zamora, ofrece una amplia oferta que abarca desde el tapeo tradicional hasta el tardeo y la vida nocturna.

Además, coincidiendo con la Semana Santa, los establecimientos cuentan con una ampliación de dos horas en su horario de apertura, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.

La Asociación destaca también el buen momento que atraviesa la calle, con un 99% de ocupación de locales abiertos, tras superar etapas anteriores de menor actividad. Un resultado que, según Lorenzo, "es fruto del esfuerzo conjunto de los hosteleros por revitalizar esta emblemática zona".

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Como en años anteriores, se espera una alta participación en un evento ya consolidado en el calendario festivo de la ciudad. La organización afronta esta nueva edición con entusiasmo y con el compromiso de seguir impulsando el atractivo y la actividad de la calle de los Herreros.