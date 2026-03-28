David Rivas y otros autores zamoranos enriquecen la Semana Santa con nuevas composiciones musicales

La música es una de las artes que enriquece los desfiles procesionales de Zamora y representa una seña de la celebración capitalina.

Esta Pasión en las calles de la ciudad sonarán nuevas composiciones concebidas por autores, de la tierra o vinculadas a ella, que ponen su granito de arena para engrandecer la Pasión.

Uno de los autores señeros es David Rivas. El Barandales de Honor de este año es el padre de "Et lux perpetua", una obra para el cuarteto de viento de Luz y Vida pensada para rendir tributo a los fallecidos, creada por petición de directivos de la hermandad penitencial.

David Rivas.

En la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, la Banda de Música de Zamora y el coro de la hermandad entonarán por primera vez en la calle "Amargura esperanzada", con letra del sacerdote Agustín Montalvo y música de Rivas. El canto será en la plaza de Santa María La Nueva donde concluye el desfile desde que no hay Museo de Semana Santa.

El Viernes Santo del músico toresano podrá escucharse "Congregatio" escrita con motivo del 375 aniversario de la Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora.

A mayores, la banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora estrenará el Domingo de Ramos "Cristo de las Injurias", un trabajo escrito por David Rivas para este colectivo. La marcha "tiene el carácter fúnebre y zamorano" señala el compositor.

La Banda de Música maestro Nacor Blanco en su concierto de Cuaresma hace unos días en el Teatro Ramos Carrión. | / ARCHIVO

El autor de "Nuestra Madre" o "Jesús Nazareno de la Vera Cruz”, Pedro Hernández Garriga suma una nueva aportación. Del Bombardino de las Capas, la Banda de Música maestro Nacor Blanco interpretará este año "Las cruces de Zamora", una obra "muy castellana y tiene un final con toque de Merlú muy característico" certifica el director de la agrupación, Álvaro Lozano.

Pedro Hernández Garriga.

El colectivo incorpora también a su repertorio "Discípula Domini" de Víctor Argüello.

El zamorano ha efectuado la pieza por encargo de los cargadores de La Magdalena. "Es una marcha de luto, propia del Viernes Santo, con unas melodías que intentan recrear esa atmósfera" trágica, pero "según avanza la pieza tiene un final más luminoso y triunfal" describe.

Víctor Argüello.

Además la banda de Nacor Blanco recupera varias marchas antiguas, en concreto "Procesión de Semana Santa en Sevilla" de Pascual Marquina", una obra que se tocaba hace décadas con la Esperanza o Vía Crucis, y "Camino de las Tres Cruces" de Ángel Rodríguez.

Manuel Alejandro López.

El músico Manuel Alejandro López ha compuesto una pieza para el coro de Luz y Vida, que dirige, titulada "Libérame".

El también director de la Banda de Música de Zamora precisa que el colectivo ha sumado más obras a su repertorio, entre ellas "La Amargura" de Antonio Gustavo Ramajo, "Cristo. Nuestro Bien" de Pedro Hernández Garriga y "Jerusalén" de José Vélez García.

Víctor Carbajo.

Una de las grandes apuestas musicales de esta Pasión corresponde al estreno del canto "Septem Verba" del compositor Víctor Carbajo, de orígenes zamoranos.

Se trata de una obra de música sacra vocal para un coro de hombre que estrenarán en las Siete Palabras tras la meditación, que pronunciará la hermana Ana María González de Castro, en la plaza de Viriato.

La pieza la interpretarán el prestigioso Coro de Voces Graves de Madrid y los hombres del Coro Amigos de la Ópera.