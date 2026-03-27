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La iglesia de San Ildefonso acogerá las celebraciones de Semana Santa de Zamora, fuera de la Catedral por Las Edades del Hombre

La Misa Crismal será en San Andrés el Miércoles Santo

Una misa crismal desarrollada en la seo.

Una misa crismal desarrollada en la seo. / Archivo

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La Diócesis de Zamora celebra este año fuera de la Catedral los principales cultos de la Semana Santa, al mantenerse la imposibilidad de utilizar el templo catedralicio ocupado con la exposición “EsperanZa” de la Fundación de Las Edades del Hombre.

Ante esta situación, el obispo, Fernando Valera, estableció con carácter temporal, el traslado de las celebraciones estacionales, episcopales y capitulares a la iglesia de San Ildefonso, designada provisionalmente como iglesia episcopal.

Programa

El calendario litúrgico comenzará el Domingo de Ramos. A las 9.45 horas tendrá lugar la concentración de las cofradías en la iglesia de la Magdalena y, a las 10.00 horas, se celebrará la bendición de palmas y la procesión, tras la cual dará comienzo la misa.

La programación continuará el Miércoles Santo, a las 12.00 horas, con la Misa Crismal y la renovación de las promesas sacerdotales, una de las celebraciones más significativas para el presbiterio diocesano. En este caso se celebrará en la iglesia de San Andrés.

El Jueves Santo, a las 17.00 horas, se celebrará la Misa de la Cena del Señor y, a las 18.00 horas, la Hora Santa.

Actos previstos

Actos previstos. / Cedida

Ya en el Viernes Santo, están previstos a las 10.00 horas los Laudes y el Oficio de Lecturas, mientras que a las 12.00 horas tendrá lugar la Celebración de la Pasión del Señor.

El Sábado Santo comenzará también con los Laudes y el Oficio de Lecturas, a las 10.00 horas, y concluirá con la Solemne Vigilia Pascual, que se celebrará a las 23.00 horas.

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Por último, el Domingo de Resurrección se rezarán los Laudes a las 9.30 horas y a las 12.00 horas se celebrará la Solemne Misa de Pascua, con Bendición Apostólica.

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